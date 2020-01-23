GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzoug Ali Al-Ghanim ile görüşecek. (TBMM/11.15) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, basın açıklaması yapacak, İl Müdürlüğü Hizmet Binası açılışını gerçekleştirerek Millet Bahçesi'nde incelemede bulunacak. - Bakan Kurum, Bahçe ilçesinde de TOKİ Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek ve Seyir Tepe Millet Bahçesi'nde inceleme yapacak. (Osmaniye/10.30-18.00) 2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul 2. Savunma Sanayisi Buluşmaları etkinliğine katılacak, İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (İstanbul/10.00/14.00) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

(Ankara/14.00) 3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde devam edecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak. (Davos) 2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) 3- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Trablus/Moskova/Ankara) GÜNCEL 1- Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanı, üyeleri ve tetkik hakimleri tarafından hazırlanan "İş Kanunu ve Yargıtay Uygulaması" kitabının tanıtımına katılacak. (Ankara/13.00) 2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Başkanlığında düzenlenecek toplantıda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite" olarak belirlenen 5 yeni üniversiteyi açıklayacak.