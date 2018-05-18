Gündüz bile uyukluyorsanız dikkat! Hasta olabilirsiniz…

Araştırmalar da kanıtlamıştır ki, kalitesiz uyku gündüz sürekli uyur halde dolaşma, konsantrasyon eksikliği gibi şikayetlere yol açarken; yüksek tansiyon, kalpte ritim bozuklukları, felç veya ani gece ölümlerine neden olabilen uyku apnesini de beraberinde getirebiliyor.

Uyku ile ilgili olarak sık yaşanan problemlerden biri de uyku apnesi olarak tanımlanan “horlama ve uykuda solunum durması” dır. Uyku apnesi, horlamanın neden olduğu en önemli hastalıklardan biridir.

Çok önemli bir sorun

Gerekli önlemler alınmadığında uyku apnesinin dikkatsizliğe yol açarak trafik kazası riskini 7-8 kat arttırdığı ve iş kazalarına neden olduğu biliniyor. Uyku apnesinin görülme sıklığı %1-4 olsa da, diyabet hastalığının %3, astım sıklığının yaklaşık %5 olduğu düşünülürse ne kadar önemli bir sorun olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Uyku apnesi belirtileri

Uyku apnesinin belirtilerinden en önemlisi uykuda solunumun durmasıdır. Diğer belirtileri ise şöyle sıralanabilir:

Uykuda sırasında huzursuzluk

Terleme

Horlama

Ağız kuruluğu