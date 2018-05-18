Gündüz bile uyukluyorsanız dikkat! Hasta olabilirsiniz…

Araştırmalar da kanıtlamıştır ki, kalitesiz uyku gündüz sürekli uyur halde dolaşma, konsantrasyon eksikliği gibi şikayetlere yol açarken; yüksek tansiyon, kalpte ritim bozuklukları, felç veya ani gece ölümlerine neden olabilen uyku apnesini de beraberinde getirebiliyor.
Uyku ile ilgili olarak sık yaşanan problemlerden biri de uyku apnesi olarak tanımlanan “horlama ve uykuda solunum durması” dır. Uyku apnesi, horlamanın neden olduğu en önemli hastalıklardan biridir.
Çok önemli bir sorun
Gerekli önlemler alınmadığında uyku apnesinin dikkatsizliğe yol açarak trafik kazası riskini 7-8 kat arttırdığı ve iş kazalarına neden olduğu biliniyor. Uyku apnesinin görülme sıklığı %1-4 olsa da, diyabet hastalığının %3, astım sıklığının yaklaşık %5 olduğu düşünülürse ne kadar önemli bir sorun olduğu daha iyi anlaşılabilir.
Uyku apnesi belirtileri
Uyku apnesinin belirtilerinden en önemlisi uykuda solunumun durmasıdır. Diğer belirtileri ise şöyle sıralanabilir:
Uykuda sırasında huzursuzluk
Terleme
Horlama
Ağız kuruluğu
Sık sık idrara kalkma
Reflü
Solunum durmaları
Ayrıca baş ağrısı, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, depresyon, sabah dinç uyanamama ve aşırı derecede uykulu olmak ve yorgunluk hali ise uyku apnesinin gündüz gözlenebilen belirtileri arasındadır.
Uyku apnesi tedavisi
Uyku apnesi, alınacak basit önemler sayesinde önlenebilir. Aşırı kilonuz varsa kilo verilerek uyku apnesi %50 oranında azaltılabilir. Ayrıca, alkol ve uyku ilaçlarından kaçınmak, sigarayı bırakmak ve sırt üstü yatmamak da rahatsızlığı azaltır.
Eğer üst solunum yollarında belirgin anatomik darlıklar var ise hastanın Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından cerrahi girişim yönünden değerlendirilmesi gerekir.
İleri derecede uyku apnesi tedavisinde ise pozitif hava basıncı (CPAP) tedavisi uygulanmalıdır.
Uyku apnesinin özgün tedavisi, hava yolunu devamlı açık tutacak şekilde basınçlı hava veren cihazların kullanımıyla sağlanmaktadır.
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