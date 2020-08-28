HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu! Marmaris'te adım atacak yer kalmadı

Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu! Marmaris'te adım atacak yer kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

Marmaris'te sıcak havaların tadını çıkarmak isteyen onlarca tatilci gündüz plaj ve havuz başlarını, akşamları ise sokakları dolduruyor. Sahildeki yürüyüş yollarına akın eden tatilciler, Marmaris'i çok beğendiğini dile getirmeden geçmedi.

Caddelerdeki elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Marmaris'te plajlar doldu. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlarda, renkli görüntüler oluştu. Kavurucu sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girdi. Kimileri ise şezlonglarını suya çekerek, gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra su sporlarıyla heyecan yaşayanlar da keyifli vakit geçirdi. Havuz başları da serinlemek isteyen tatilcilerle doldu. Gündüz deniz ve havuz başlarını dolduranlar, akşam ise sokağa akın etti. Saat 21.30'dan itibaren ilçe merkezinde bulunan Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu, kalabalıklaştı. Sahildeki kafelerde içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinledi. Bazı aileler, çay bahçelerinde dinlenirken, çocuklar da parklarda oyunlar oynadı.

Ailesiyle tatile gelen İngiliz Gloria Elizabeth Pettersan, "Antalya'da tatil yaptık ama Marmaris bambaşka. Muhteşem bir güzelliği var. Güvenli ve huzurlu bir yer. Ailemle gündüz deniz keyfi yapıp, akşam ise sokaklarda dolaşarak hatıra fotoğrafları çekiyoruz" dedi. DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki... Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki...
Korku dolu anlar! Ölümden böyle döndüKorku dolu anlar! Ölümden böyle döndü
Fatih Portakal'ın yerine İsmail Küçükkaya mı geçecek? Fatih Portakal'ın yerine İsmail Küçükkaya mı geçecek?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İlginizi Çekebilir
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıkçının davetiye dikkati koronavirüsün onlarca kişiye bulaşmasını önledi
Sağlıkçının dikkati onlarca kişiye virüs bulaşmasını önledi
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklara sinirlenince...
Oyun oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
Bursa'da korku dolu anlar! Ölümden böyle döndü
Korku dolu anlar! Ölümden böyle döndü
Yolcu otobüsündeki telefon hırsızlığı, tacizi ortaya çıkardı
Otobüste iğrenç olay! Telefon hırsızlığı, tacizi ortaya çıkardı
3 yılda yaptı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...
3 yılda yaptı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...
Beyoğlu'nda apart otelde kalan gencin cesedi bulundu
2 gündür haber alınamıyordu! Otelde ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.