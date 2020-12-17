Günel Zeynalova kimdir? Azeri kızı Günel Zeynalova kaç yaşında, nereli? İşte Azeri kızı Günel şarkıları

Küçük yaşta İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve Didem adlı şarkısıyla büyük bir popülerlik kazanan Azeri kızı Günel Zeynalova Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Azeri kızı Günel son hali ile herkesi şaşırttı. Şimdi ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, Günel Zeynalova kaç yaşında? Günel Zeynalova nereli? Azeri kızı Günel kimdir? İşte ünlü şarkıcıyla ilgili tüm merak edilenler...

AZERİ KIZI GÜNEL ZEYNALOVA KİMDİR?

Günel ismiyle çıkış yapan ünlü şarkıcı hakkında Azeri kızı Günel kaç yaşında sorusunun yanıtı araştırılıyor. 25 Ekim 1985 Ağdam doğumlu olan ünlü isim şu anda 35 yaşında. Azeri şarkıcı, Didem adlı şarkısıyla Türkiye’de büyük bir şöhrete kavuştu. Özellikle bu şarkının klibindeki hareketleri ve danslarıyla dinleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

Müzik kariyerine devam eden ünlü ismin albümleri arasında 1998 yılında çıkardığı Ne Olur Allahım, 2003 yılında çıkardığı Azeri Kızı Günel ve 2008 yılında çıkardığı Adı Yok albümleri bulunuyor. Ünlü şarkıcının single’ları arasında ise Sevgi İstəyirəm (Sevgi İstiyorum), Yeni səhifə (Yeni Sayfa) (2010), Senden İnsaf Diler Yarin (2014), Herşeye Değer (2014), Yandım Evladım (2016), Gel Çağıramam (2016), Azılı Bela (2017) ve Kırık Vazo (2018) yer alıyor.

Aktif olarak sosyal medya kullanan ünlü ismin Instagram hesabında şu anda 822 bin takipçi bulunuyor.

