Güneş lekelerinden kurtulmanın püf noktaları

Bu güneş lekeleri arasında çil, melazma ve solar lentigo gibi durumlar yer alır. Ayrıca yine yaz aylarında tercih edilen kozmetik ürünler ve çeşitli ilaçlar da meydana gelen bu lekelerin kalıcı olabilmesinin nedenidir. Uzm. Dr. Nidal Baraş, güneş lekelerinden kurtulmanın püf noktalarını bizler için anlattı.
Özellikle yüksek faktörlü güne kremleri bu renk değişiklerinin bir miktar önüne geçebilse bile tam anlamıyla bir koruma sağlamaz. Bu nedenle sonbahar aylarında cildin yenilenmesine ve bu lekelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan ameliyatsız estetik uygulamaları popüler hale gelir.
CİLT LEKELERİNİN TÜRLERİ NELERDİR?
Güneş kaynaklı meydana gelen cilt lekelerinin çeşitli türleri bulunur. Kahverengi ya da siyah renkli yüz, boyun, dekolte ve omuz bölgesinde meydana gelen solar lentigo lekeleri özellikle açık tenli kişilerde sıkça görülür.
Güneş ışınlarının etkisiyle etrafındaki çevresinden daha hızlı melanin pigmenti üreten noktaların oluşturduğu renk değişimlerine ise çil adı verilir. En sık yüz bölgesine görülen çiller ayrıca el, kol ve dekolte bölgesinde meydana gelir.
Çiller daha çok açık renkli, renkli gözlü ve kızıl saçlı kişilerde daha çok görülür. Daha çok yanak, burun, alın gibi yüz bölgesinde meydana gelen, nadir olarak boyun ve kollarda ortaya çıkan renk değişimlerine ise melazma adı verilir.
Melazma da tıpkı çiller gibi güneş ışınlarının etkisiyle görülmeye başlanmaktadır. Ancak çillerin aksine melazma daha çok koyu tenli kişilerde görülür.
LEKELERDEN KURTULMANIN YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Leke tedavisi üzerinde sabırla durulması ve multidisipliner yaklaşılması gereken en zor konulardan biridir. Öncelikle lekenin analizinin çok iyi yapılması, karakteristiğinin ve derinliğinin saptanması gerekir.
Leke tedavisi için tek bir tedavi modalitesi neredeyse hiçbir zaman etkili olmayacaktır. Kimyasal ve mekanik peelingler, kök hücre ve plazma uygulamaları ve enerji bazlı tedaviler leke tedavisinde elimizdeki silahlardır. BBL forever young geniş bant ışık terapisi leke tedavisindeki en etkili lazer teknolojilerinin başında gelir.
Uzm. Dr. Nidal Baraş
Güzellik ve Medikal Estetik
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