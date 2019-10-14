Güneş lekelerinden kurtulmanın püf noktaları

Bu güneş lekeleri arasında çil, melazma ve solar lentigo gibi durumlar yer alır. Ayrıca yine yaz aylarında tercih edilen kozmetik ürünler ve çeşitli ilaçlar da meydana gelen bu lekelerin kalıcı olabilmesinin nedenidir. Uzm. Dr. Nidal Baraş, güneş lekelerinden kurtulmanın püf noktalarını bizler için anlattı.

Özellikle yüksek faktörlü güne kremleri bu renk değişiklerinin bir miktar önüne geçebilse bile tam anlamıyla bir koruma sağlamaz. Bu nedenle sonbahar aylarında cildin yenilenmesine ve bu lekelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan ameliyatsız estetik uygulamaları popüler hale gelir.

CİLT LEKELERİNİN TÜRLERİ NELERDİR?

Güneş kaynaklı meydana gelen cilt lekelerinin çeşitli türleri bulunur. Kahverengi ya da siyah renkli yüz, boyun, dekolte ve omuz bölgesinde meydana gelen solar lentigo lekeleri özellikle açık tenli kişilerde sıkça görülür.

Güneş ışınlarının etkisiyle etrafındaki çevresinden daha hızlı melanin pigmenti üreten noktaların oluşturduğu renk değişimlerine ise çil adı verilir. En sık yüz bölgesine görülen çiller ayrıca el, kol ve dekolte bölgesinde meydana gelir.