Güneş yanıklarında tıraş köpüğü gerçekten işe yarıyor mu?

Facebook kullanıcısı Cindie Allen-Stewart güneş yanıklarından tıraş köpüğü sayesinde kurtulduğu anların fotoğraflarını paylaşınca belki de bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordu.

Güneş yanıklarından mentollü tıraş köpüğü sayesinde kurtulan Cindie, köpüğü etkilenen bölgelere sürdüğünü 30 dakika bekledikten sonra duruladığını ve yanıklar iyileşene kadar bu yöntemi uyguladığını ifade ediyor.

Cindie, köpüğü uyguladıktan iki gün sonra yanıklarınının tamamen geçtiğini söylüyor. Gönderi 233 binden fazla kez paylaşım aldı.

Bu yöntem Cindie için işe yaramış gibi görünse de siz yanıklarınız için yine de bir hekime danışın.

