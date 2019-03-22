HABER

Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 08:41 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde, bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen 'İznik Ekinoks Festivali' doğaseverlerin keyifli anlar yaşamasını sağladı. Bu yıl ilk defa festival olarak düzenlenen etkinlikte fotoğrafçılar, İznik Gölü'nde Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.

İznik Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş'ın semineriyle başlayan festival, Lefke Kapı'daki kortej yürüyüşüyle devam etti.

İznik Ekinoks Festivali'nde eşsiz görüntüler

Bursa Büyükşehir Bandosu'nun gösterisinin ardından katılımcılar, İznik Gölü kıyısındaki Gün Batımı Plajı'na gelerek Güneş'in batışını seyretti.
Fotoğrafçılar ise Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde, Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı. (AA)
İşte o anlarda ortaya çıkan görüntüler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iznik festival Bursa İznik Ekinoks Festivali

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı yayınlandı

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Maduro'dan çok konuşulacak 'Müslümanlık' açıklaması

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Artık e-devletten yapılabilecek!

Artık e-devletten yapılabilecek!

Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına zam...

Erdoğan imzaladı! Devlet memurlarına zam...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç park halindeyken alev aldı! İtfaiye yetişemeyince bakın nasıl söndürdüler

Patlama sesiyle uyandılar! Gerçek dışarı çıkınca ortaya çıktı

Son dakika: Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! 'Yeni bir yapılanma'

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Hitit dönemine aitmiş, hepsi ele geçirildi! Tam 60 parça...

Hitit dönemine aitmiş, hepsi ele geçirildi! Tam 60 parça...

Ahlat UNESCO'dan en sakin şehir unvanı aldı

İşte Türkiye'nin en sakin şehri

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters İstanbul'a geldi

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters İstanbul'a geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.