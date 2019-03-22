Güneşin suya kavuştuğu anı yakalamak için yarıştılar

İznik Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş'ın semineriyle başlayan festival, Lefke Kapı'daki kortej yürüyüşüyle devam etti.

Fotoğrafçılar ise Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde, Güneş'in suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı. (AA)