Güneşli havada Yalnızçam'da yoğunluk

Ardahan'da vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek hafta sonunu Yalnızçam Kayak Merkezi'nde geçirdi.
Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasındaki Ardahan'da, hafta sonu ve yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen kayak tutkunları, Yalnızçam Kayak Merkezi'ne akın etti.
Sömestir tatilinin son günü dolayısıyla çoğunluğu Karadeniz illerinden kayakseverlerle kayak merkezinde bir araya gelen Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da kayak yaptı.
Masatlı, AA muhabirine, Yalnızçam'ın Türkiye'de önemli bir kayak merkezi olmaya aday olduğunu söyledi.
Bu pazar Yalnızçam'da doyumsuz bir manzara olduğunu vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:
"Bu yıl yaptığımız bir uygulama ile gelmek isteyen vatandaşımızı ve öğrencilerimizi Ardahan'dan buraya bedava taşıyoruz. Çok yoğun olması dolayısıyla buradaki kayak yapacaklar için de ücret indirimine gittik. Bugünkü yoğunluk biraz da bu nedenle yaşanıyor. Yalnızçam milletin malı, milletin malı olan bu hizmetlerden milletin en iyi şekilde yararlanması, rahat ve güzel bir zaman geçirmesini istiyoruz."
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