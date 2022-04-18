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Güney Afrika'da sel felaketi: Ölü sayısı 440'ı aştı, kayıp 63 kişi aranıyor

18.04.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KwaZulu-Natal eyaletinde geçen hafta etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 440'ı aştı. Kaybolan 63 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Eyalet, felaket bölgesi ilan edildi.

Güney Afrika'da sel felaketi: Ölü sayısı 440'ı aştı, kayıp 63 kişi aranıyor

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde geçen hafta etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 440'ı aştı. Yaşamlarını yitirenlerin ikisinin yardım görevlileri, olduğu açıklandı. Kaybolan 63 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Bazı kurbanlar, taşan nehirlerin sürüklemesi ya da toprak kaymalarının altında kalarak can verdi.

Güney Afrika hükümeti, yetkililerin bölgenin şimdiye kadar gördüğü en ağırlarından biri biri olarak tanımladığı sellerin ardından, KwaZulu-Natal'ı felaket bölgesi ilan etti.

Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, felakette yaklaşık 4 bin evin tamamen yıkıldığını, 8 binden fazla evin de hasar gördüğünü söyledi. Ziklala en büyük hasarın da kıyı kenti Durban ve etrafındaki bölgelerde görüldüğünü belirtti.

Sniffer dogs are being used to find bodies

Güney Afrika medyası, hem polis hem de ordunun katıldığı arama çalışmalarında Pazar günü altı cesedin daha bulunduğunu bildirdi.

Felaketzedelerden Lethiwe Sibiya, yeğeninin henüz bulunamadığını anlattı.

Sibiya, "Toprak kaymasıyla birlikte sürüklendi. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Polis ve polis köpeklerini çağırdık ama bugüne dek gelmediler" dedi.

The remains of a home which was destroyed leaving two children dead after flooding are seen in Lindelani, Durban, South Africa, April 15, 2022

Felakette yaklaşık 300 okul ve bazı sağlık tesisleri de hasar alırken, bazı topluluklara erişim yolların ve köprülerin çökmesi yüzünden tamamen kesildi.

Aktif Vatandaşlar Koalisyonu adlı grubun Başkanı İmtiaz Syed "Birçok, birçok yerde elektrikler kesik" derken, insanların evlerini temizlemelerine ve temiz suya erişebilmelerine yardımcı olmak için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini belirtti.

A man walks around a damaged bridge caused by flooding in Umlazi near Durban, South Africa, April 16, 2022

Eyalet Başbakanı Zikalala, halka nehir yataklarına ev yapmamaları uyarısında bulundu.

Zikalala, "Birçok bina hala tehlikeli bir şekilde nehrin kenarında. Asılnda, böyle bir noktada bina yapılmasına asla izin verilmemeli" dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Rampahosa da, geçen hafta felaket bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, hükümetin altyapının yeniden inşası ve etkilenen tüm ailelere yardım için "hiçbir masraftan kaçınmayacağını" söylemişti.

Destruction at a church in Clermont on April 13, 2022 in Durban, South Africa

Hava durumu uzmanları, iklim değişikliğinin aşırı hava olaylarının sıklaşmasına katkıda bulunuyor olabileceğini söylüyor.

Bölgedeki yağışlar hafifledi, ancak geçen Pazartesi günü düşen yağış miktarı Güney Afrika'nın yıllık ortalamasının yüzde 75'iydi.

Sel felaketini tetikleyen hava sistemi, 11 Nisan'da 24 saatten biraz fazla bir 300 milimetreden fazla yağışa yol açtı. Bölge, 2019 Nisan'da 165, Ekim 2017'de de 108 milimetre yağış almıştı.

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Güney Afrika Cumhuriyeti
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