Güney Çin Denizi'nde tartışmalı ada yakınında Çin teknelerinin görülmesi

BANGKOK (AA) - ABD'li yetkili, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bir ada yakınında çok sayıda Çin teknesinin görülmesinin "endişe konusu" olduğunu söyledi.

Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nin (ASEAN) toplantısı için Tayland'da bulunan ABD Savunma Bakanlığından Güney ve Güneydoğu Asya konusunda uzman Joseph Felter, basın mensuplarının Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görülmesine ilişkin sorularına cevaben ABD'nin Güney Çin Denizi'nde herhangi bir ülkeden gelen agresif yaklaşımdan rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Bu durumda Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki aktivitelerinin "kaygı konusu" olduğunu belirten Felter, bu tür yaklaşımların yersiz ve gereksiz olduğunu dile getirdi.

Felter, bölgede her ülkenin uluslararası kanunlara göre hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, hafta başında yaptığı açıklamada, Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görüldüğünü ve Dışişleri Bakanlığının bu durumu protesto ettiğini bildirmişti. Filipinli bir diplomat da Çin Büyükelçiliğine diplomatik nota verildiğini aktarmıştı.