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Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis ameliyat oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:03 | Son Güncelleme

Sağ uyluk kemiği kırılan Anastasiadis'ın ameliyat olacağı açıklandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in kaza geçirdiği ve sağ uyluk kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberinde, nedeni belirtilmeyen bir kaza sonucu Anastasiadis'in sağ uyluk kemiğinin kırıldığı ve bugün ameliyata alınacağı ifade edildi.

GKRY Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou da yaptığı yazılı açıklamada, Limasol kentinde meydana gelen kazada sağ uyluk kemiğinde kırık oluşan 72 yaşındaki Anastasiadis'in hayati risk teşkil edecek bir sağlık probleminin olmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ameliyat Nikos Anastasiadis

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