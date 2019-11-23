Güney Kore ile Japonya ilişkilerinde yumuşama

Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanları, gelecek ay Çin'de düzenlenecek "Çin-Japonya-Güney Kore üçlü zirvesi" çerçevesinde, iki ülke lideri arasında bir görüşme sağlanması konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ve Kyodo ajanslarının haberine göre, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Japonya'nın Nagoya kentinde bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Japon mevkidaşı Motegi Toshimitsu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından, basının sorularını yanıtlayan Kang, gelecek ay Siçuan eyaletinde düzenlenmesi planlanan üçlü zirve marjında, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasında bir görüşme sağlanması için Motegi ile anlaştıklarını bildirdi.

Kang, "Bu konu, (Motegi ile) görüşmemizde gündeme geldi ve (Moon ve Abe arasında) zirveyi mümkün kılmak için birbirimizle koordinasyon içinde olmak konusunda mutabık kaldık." dedi.

- "Zirve, liderlerin birebir görüşmeleri için iyi bir fırsat olacak"

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Motegi ve Kang, Çin'in Siçuan eyaletine bağlı Çengdu şehrinde gelecek ay düzenlenecek, Çin Başbakanı Li Kıçiang'ın da katılacağı üçlü zirvenin, liderlerinin birebir görüşmeleri için iyi bir fırsat olacağı değerlendirmesinde bulundu.