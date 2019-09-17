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Güney Kore'de salgın nedeniyle binlerce domuz itlaf ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Güney Kore'de salgın nedeniyle binlerce domuz itlaf ediliyor

Güney Kore'de Afrika domuz vebası nedeniyle binlerce domuz itlaf ediliyor.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Tarım Bakanı Kim Hyeon-soo, yaptığı açıklamada Paju kentinde bir çiftlikte 5 domuzun, yapılan testler sonucunda Afrika domuz vebası nedeniyle öldüğünün belirlendiğini kaydetti.

Kim, domuz vebasının yayılmasının engellemesinde ilk haftanın çok önemli olduğunu ifade ederek, ilk etapta 5 domuzun öldüğü çiftlikteki 4 bin domuzun itlaf edilmeye başlandığını söyledi.

Kim, ülke genelindeki 6 bin 300 domuz çiftliğinde gerekli incelemelerin ve testlerin yapılacağını belirtti.

Afrika domuz vebasının, insanlar için zararsız ancak domuzlar için tedavisi olmayan ölümcül bir bulaşıcı hastalık olduğu ifade ediliyor.

Güney Kore, Filipinler, Çin ve Vietnam'dan sonra hastalıktan etkilenen son ülke oldu.

Vietnam'da şubat ve haziran arasında Afrika domuz vebasından etkilendiği düşünülen 1,7 milyon domuz itlaf edilmişti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) martta yaptığı açıklamada, Vietnam'ın domuz vebası salgınını "ulusal acil durum" olarak ilan etmesi gerektiğini bildirmişti.

Dünya domuz nüfusunun yarısına sahip Çin'de ise geçen yıl 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz gribi Güney Kore itlaf

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