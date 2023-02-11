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Güney Koreli çizerden anlamlı mesaj! Kore Savaşı’ndaki Türk askerlerinin desteğini hatırlattı... “Umarım kalbim kadar kırılmaz”

11.02.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında tüm dünyanın kalbi Türkiye’yle birlikte atmaya başladı. Güney Koreli çizer Myeong Minho, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında taziye mesajını anlamlı bir çizim yaparak gösterdi. Kore Savaşı’nı hatırlatan çizerin mesajı duygulandırdı.

Güney Koreli çizerden anlamlı mesaj! Kore Savaşı’ndaki Türk askerlerinin desteğini hatırlattı... “Umarım kalbim kadar kırılmaz”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ili de büyük derecede etkiledi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden depremden etkilenen yerlere yardım yağarken dünyada yaşanan felakete kayıtsız kalmadı. Dünyanın pek çok yerinden arama kurtarma ekipleri, insani ve tıbbi yardım gönderilirken destek mesajları da yağdı.

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Güney Koreli çizer Myeong Minho, deprem için taziye mesajını ilettiği çiziminde Türkiye ile Güney Kore arasında 73 yıl öncesine uzanan kardeşlik bağlarıyla tasvir etti. Minho, Kore Savaşları’nda Türk askerinin desteğini ve depremler sonrası Türkiye’ye gelen Güney Kore kurtartıcılarının desteğini iki ayrı çizimle vurguladı.

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Minho çizimleriyle birlikte “Kardeşlerimin ülkesi Türkiye'ye taziyelerimi çizimlerle iletiyorum. Umarım kalbim kadar kırılmaz” mesajını paylaştı. Türkiye, 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında başlayan savaşa TBMM’nin 1950 tarihli oturumuyla uluslararası destek kapsamında asker göndermişti.

KORE SAVAŞLARI

Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Güney Kore, Türk askerinin bu desteğini unutmadı ve iki ülke arasında özel bir dostluk oluştu.

Güney Kore Devlet Başkanı, depremlerle ilgili “Bu zor dönemde kalbim, Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte. Kore, sevdiklerini kaybedenlere en derin başsağlığı dileklerimizi iletmektedir. Kore Savaşı'nda kanla yoğrulmuş kardeşlik bağımız olan Türkiye'ye mümkün olan her şekilde yardıma hazırız” ifadelerini kullanmıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Güney Kore

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