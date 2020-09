Güney Kore'nin en sevilen yapımlarından: The Last Empress konusu

Bir gün görkemli bir davette kral Lee Hyuk'a suikast yapılması planlanır. Tesadüfen bu davette bulunan Oh Ssu-Ni, krala düzenlenen suikastta kralın hayatını kurtarır. Bu olaydan sonra onun da hayatı değişir. Çünkü kral ile evlenir. Böylece ihtişamlı sarayın kapıları Oh Ssu-Ni'ye açılır. Sıradan hayatını bırakıp saraya kraliçe olan Oh Ssu-Ni, bir aşk evliliği yaptığını düşünür. Ancak işler hiç de öyle değildir. Kralın, yardımcısıyla ilişkisi vardır ve kral bu ilişkiyi bitirmeye çalışır. Kral, böyle bir çabanın içindeyken Oh Ssu-Ni ile karşılaşınca onunla evlenmek ister. Sonunda, ilişkisini bitirmeyi planlar. Oh Ssu-Ni, bütün bu planları öğrendikten sonra sarayda işler istediği gibi gitmez. Her geçen gün kraliyet ailesinin iç yüzünü öğrenmeye devam eder. İmparatorluk koruması Na Wang-Sik ise ona bu merakını gidermek için yardımcı olur.

Dizinin senaryosunu Kim Sun-Ok kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Joo Dong-Min oturuyor. The Last Emress, 21 Kasım 2018 tarihinde ilk kez ekranlarınıza gelmişti. SBS'de yayınlanan dizi, 21 Şubat 2019'da final bölümüyle izleyiciye veda etti. Dizinin 48 bölüm olması planlanıyordu. Ancak, ekranlarda yayınlandığı günden bu yana severek takip edilince 4 bölüm daha yayınlandı. Dizi, 35 dakikadan oluşan 52 bölüm ile izleyiciyle buluştu.

Kore saray dizileri arasında oldukça popüler olan The Last Empress konusu itibariyle modern dünya ile imparatorluk yaşamını sentezliyor. İlginç bir konuya sahip olan bu dizinin başrollerini Choi Jin Hyuk, Jang Na-ra ve Shin Sung Rok paylaşıyor. Choi Jin Hyuk, intikam peşinde olan ama bir o kadar da masum bir köylüyü canlandırıyor. Dizide canlandırdığı karakterin adı ise Na Wank-Sik. Jang Nara'ya gelince, o da saf ve masum aşık Oh Ssu-Ni'ye can veriyor.

Oh Ssu-Ni, parlak kişiliği ile dikkat çeker. Hiç ummadığı bir anda sıradan ilerleyen hayatı tamamen değişir. Aşk evliliği yaptığını düşünürken aslında oyuna gelmiştir. Kral ile evlenerek dışarıdan ihtişamlı görünen saray hayatına giriş yapar. Ancak sarayın hiç de dışarıdan göründüğü gibi olmadığını kısa bir zaman sonra anlar. Çünkü sarayda türlü oyunlar oynanır ve entrikalar döner. Kral, zaten bir ilişki yaşar. Yaşadığı bu ilişkiden kurtulmak için de Oh Ssu-Ni'yi kullanır. The Last Empress, bu karakterle size dizide oynanan oyunların arka planını gösterir.

Dizinin çoğu yerinde geçen yaygın bir söz vardır: "İmparator ne suç işlerse işlesin suçsuzdur. Çünkü imparatordur.". Görünen o ki, kral bu söze sığınarak çeşitli suçlar işler. İşlediği suçları eşi kraliçeye bu sözlerle açıklar. Oh Ssu-ni ise, bu sözlerden korkmayarak olayların arka planını bulmaya çalışır. Tüm bunların yanında bir de, yardım aldığı Na Wang-Sik ile Oh Ssu-Ni birbirlerine aşık olurlar. Ardı arkası kesilmeyen olaylar tamamen birbirine karışır. Dizinin en kötü karakteri olarak bilinen Seo Kang Hee ise, dizinin ana kraliçesidir. Her olayda ilginç bir şekilde parmağı bulunur. Öyle ki, yaptığı kötülükler için kendi çocuklarını bile önemsemez. Min Yu Ra, Ah Ri gibi karakterler de dizinin işleyişine katkıda bulunurlar. The Last Empress konusu, bu şekilde sırlarla ve entrikalarla devam eder.

The Last Empress Jang Na-Ra, hem oyuncu hem de müzisyen kimliğiyle tanınıyor. 1981 doğumlu olan başarılı oyuncu; Flying With You, Sky and Ocean, 55size ve Oh! Happy Day filmlerinde oynadı. Bu filmler Güney Kore'nin en sevilen filmleri arasında yer aldı.

Na Wang-Sik (Choi Jin Hyuk)

Na Wang-Sik, dizide imparatorluk ailesini korumakla görevli olan yakışıklı bir genç. Uzak Doğu dövüş yeteneklerine sahip olan karakter, bu konuda rakip tanımaz. Na Wang-Sik bir sırrın peşine düşer. Annesinin ölümünün sebeplerini sarayda arar. Katili bulmak ve intikam almak için saraya koruma olarak girer. İntikam peşine düşen genci sarayda hiç ummadığı bir aşk bekler. Yeni kraliçe Oh Ssu-Ni'ye yardım ederken birbirlerine aşık olurlar.

The Last Empress Choi Jin Hyuk, başarılı bir oyuncudur. 1985 yılında doğan oyuncu; Vampire in Love, The Divine Move ve Long Clinique dizilerinde farklı karakterlere can verdi.

Lee Hyuk (Shin Sung-Rok)

Lee Hyuk, dizinin imparatoru. Yardımcısıyla ilişki yaşar. Ancak, bu ilişkiyi bitirmeye çalışır. Bir davette kendisine bir suikast düzenlenir. Onu bu suikasttan kurtaran kişi ise, Oh Ssu-Ni'den başkası değildir. Bu olaydan sonra Lee Hyuk'un aklına bir plan gelir. Planına göre, Oh Ssu-Ni ile evlenecek ve yardımcısıyla olan ilişkisini bitirecektir. İmparator Lee Hyuk'un ardı arası kesilmeyen sırları ve suçları diziyi hareketlendirir. The Last Empress konusu bu imparator karakteri sayesinde modern Kore hayatında dönem dizilerini aratmayacak entrikalara sahne olur.