Günlerce toz tutmayan karışım: Temizlik suyuna bu 3 malzemeyi eklemek yetiyor!

Yerleri silmeden önce hazırladığınız paspas suyuna beyaz sirke, bulaşık makinesi parlatıcısı ve karbonat ekleyerek hem ışıl ışıl parlayan hem de günlerce toz tutmayan bir karışım elde edebilirsiniz. Bu su ile fayans, parke gibi yüzeyleri gönül rahatlığıyla temizleyebilirsiniz.

TEMİZLİK SUYUNA BU 3 MALZEMEYİ EKLEYİN

Yerleri silmek için hazırladığınız temizlik suyuna 1 su bardağı beyaz sirke, bir miktar parlatıcı ve iki kahve fincanı kadar karbonat ekleyin. Bu su ile yerleri paspas ettiğiniz zaman yerlerin günlerce toz tutmadığını fark edeceksiniz.

Bu karışımla silinen yerler bir haftaya kadar toz tutmuyor ayrıca yağlı lekeler varsa onları da temizliyor. Üstelik böceklenme ve sinek için de muhteşem bir etki gösteriyor çünkü böcekler beyaz sirke ve parlatıcı olan yerler gelmiyor.