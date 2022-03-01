Günlük burç yorumları: 1 Mart Salı günü tüm burç yorumları!

1 Mart Salı yani ayın ilk günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 1 Mart Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, kimsenin sizi değiştirmeye çalışmasına izin vermemelisiniz. Kısa vadede başarılı olsalar bile, uzun vadede her şey belki de daha kötü hale gelebilir. Bu yüzden olmadığınız biri olmaya çalışarak zaman kaybetmeyin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, dünyada iz bırakmak istiyorsanız, o zaman amaçlarınızı ve emellerinizi ciddiye almalısınız. Yaptığınız her şeye kendinizi yüzde 100 vermenin zamanı geldi.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, biri size dikte etmeye çalışıyormuş gibi görünebilir ve belki de öyledir, ancak bu mutlaka kötü bir şey değildir. Yaklaşan yeni ay, başkalarının size söylediklerini dinlemenizi ve ön yargılarınızın yolunuza çıkmasına izin vermemenizi istiyor.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, olumsuz bir alışkanlıktan kurtulmanın en iyi yolu, onu olumlu bir alışkanlıkla değiştirmektir. Eski kalıpları yenileriyle değiştirmek için yaklaşan yeni ayın gücünü kullanın. Yine de her seferinde bir adım atın. Hepsini tek seferde değiştirmek zorunda değilsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, önünüze büyük zorluklar çıkıyor. Korkmayın! Bu aslında iyi bir şey. Çünkü onlarla birlikte kendinizi geliştirmek için fırsatlar getirecekler. Kariyer açısından ve yaratıcı olarak her an elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Daha azı, yeteneklerinizi boşa harcamak olur.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin önümüzdeki 24 saat içinde size söylediklerini dikkatle dinleyin çünkü onlar sizin göremediğiniz şeyleri görebilirler. Her şeyi bilmediğini fark etmek egonu sarsabilir ama neden öğrenmeyi bırakmak isteyesin ki?

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, şimdi ve hafta sonu arasında olanlar, özgüveninize büyük bir destek verecek ve sizden işleri hafife almanızı bekleyen herkes hayal kırıklığına uğrayacak. Yine de her şeyi iş cephesinde yapmaya çalışmayın. İhtiyacınız olduğunda yardım alın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, önümüzdeki birkaç gün içinde alacağınız kararlar, önümüzdeki birkaç hafta boyunca ilişkilerinizi bir şekilde etkileyecektir, bu yüzden onları dikkatli bir şekilde alın ve sadece finansal olarak değil duygusal olarak da maliyetinin ne olacağını bildiğinizden emin olun.

YAY

Sevgili Yay burçları, büyük bir atılımın eşiğinde olduğunuzu ve büyük bir hamlenin sizi başarıya ulaştıracağını iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Belki olur ama o kadar çok zorlama ki sonunda senin için iyi olandan daha ileri gideceksin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, Zodyak'ın daha temkinli üyelerinden biri olabilirsiniz ama buna değdiğini düşündüğünüzde risk almaktan korkmuyorsunuz. Yaklaşan yeni ay, hareketlerinizi daha yüksek bir güç yönetiyormuş gibi davranmanızı istiyor. Çünkü öyle.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün anlamanız gereken şey, yeteneğin sizi ancak bir yere kadar götürebileceği ve güçlü kalmanın çok daha önemli olduğudur. Neyse ki, Zodyak'ın “sabit” işaretlerinden biri olarak, hedef haline geldiğinizde bile pes edecek biri değilsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, henüz spot ışıkları size dönmedi, çok yakında size dönecek. Bu düşünce sizi neşeyle doldurmayabilir, ancak şimdi kozmik düzeyde sizin için o kadar çok şey varken korkmanız için hiçbir neden yok. Dünyaya yıldız kalitesinin nasıl göründüğünü gösterin.



