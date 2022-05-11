Günlük burç yorumları: 11 Mayıs Çarşamba günü tüm burç yorumları!

11 Mayıs Çarşamba yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün kendi ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koyun ve bazılarının haksız olduğunuzu düşünebileceğinden endişelenmeyin. Son haftalarda başkalarına yardım etmek için fazlasını yaptın ve şimdi kendin için bir şeyler yapmalısın. Seni en iyi tanıyanlar anlayacaktır.

BOĞA

Korkunuzu aşın ve yapılması gerekeni yapın. İyi haber şu ki, Jüpiter haritanızın en hassas bölgesinden geçerken, asla gerçekleşmesi muhtemel olmayan travmatik olaylar hakkında endişelenmeye daha az meyilli olacaksınız.

İKİZLER

Büyük bir karar vermeden önce arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin size söylediklerini dikkate alın, ancak şüphelerinin sizi anlamlı bir şekilde saptırmasına izin vermeyin. Derinlerde bir yerde doğru yönde ilerlediğini biliyorsun, bu yüzden kendine güven ve devam et.

YENGEÇ

Bugün iş cephesinde kendinizi öne çıkarın. Ancak fazla ileri gitmeyin ve şu anda yanınızda olan insanları aleyhinize çevirme riskini almayın. Gerçekten her şeyi bildiğinize inanabilirsiniz, ancak bu, kimsenin umurunda değilmiş gibi davranmak için bir bahane değildir.

ASLAN

İnsanlar size planlarınızın gerçekçi olmadığını söylemeye çalıştıkça, söyleyeceklerini daha fazla görmezden geleceksiniz ve haklı olarak öyle. Neler yapabileceğini biliyorsun ve başarılı olacağına dair kafanda en ufak bir şüphe yok.

BAŞAK

Artık önemli bir karar vermeyi erteleyemezsiniz. Gezegenler paranızın tehlikede olduğu konusunda uyarıyor ve şimdi harekete geçmezseniz, o zaman diğer insanlar sizi ezip geçebilir. Hak etmiyorlar, izin vermeyin.

TERAZİ

Bugün sevdiklerinizle aranızda bir anlaşmazlık olsa bile onları tatmin edecek bir çözümü kolaylıkla bulabilirsiniz. Hem Venüs hem de Jüpiter burcunuzun ortaklık alanında hareket ederken, herkesi sakinleştirmek için ne söyleyeceğinizi bileceksiniz.

AKREP

Kendinizi her zamankinden daha fazla zorlama eğilimi bugün güçlü olacak ve şüphesiz her şeyinizi vermeye karar vereceksiniz. Ancak, yüzde 100'den fazlasını vermenin mümkün olmadığını ve denerseniz kendinize zarar verebileceğinizi unutmayın.

YAY

Diğerleri, planladığınız şeyin çok riskli olduğunu ve belki de haklı olduklarını söyleyebilir, ancak zerre kadar umursamazsınız. “İmkânsız” kelimesinin artık bir anlamının olmadığı, en azından sizin için hiçbir anlamı olmayan o ruh hallerinden birindesiniz.

OĞLAK

Rakipleriniz kurallara göre oynamanızı talep ediyorsa onların da kurallara göre oynamasını sağlamalısınız. Bazı insanlar etik ve ahlaktan o kadar yoksundur ki, hile yapmakta yanlış bir şey görmezler. Sonuçların doğru olduğundan emin olmak sizin işiniz.

KOVA

Bugün kendiniz için söyleyecek çok şeyiniz olacak ve sözlü yumruklarınızı başkalarının hassas duygularını esirgemek için kullanmayacaksınız. Gördüğünüz gibi adlandırın ve herkes bundan memnun görünmüyorsa endişelenmeyin. Sözleriniz çok büyük bir etkiye sahip olacak.

BALIK

Dürtü kontrolü şarttır. Çünkü sağduyunuzu görmezden gelir ve duygularınızı takip ederseniz, sonuçların hoş olması pek olası değildir. Mevcut durumunuz ne kadar zorlayıcı olursa olsun, yapabilirsiniz ve yolun her adımında gerçeklere bağlı kalmalısınız.



