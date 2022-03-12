Günlük burç yorumları: 12 Mart Cumartesi günü tüm burç yorumları!

12 Mart Cumartesi yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Mart Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Şu anda kafanızda dönüp duran çok sayıda gerçekten iyi fikir olabilir, ancak henüz onlarla hiçbir şey yapmayın. Yaklaşık bir hafta sonra Güneş burcunuza geçecek ve o zaman siz de hamlenizi yapabilirsiniz.

BOĞA

Hayatınızda yeni bir bölüm başlıyor ve birkaç gün içinde şöhret ve servet yolunuza çıkacak. Gerçekten bu kadar basit olabilir mi? Evet olabilir, bu yüzden başarısız olmak için nedenler aramayı bırakın ve başarıya giden asansörde olduğunuza inanmaya başlayın.

İKİZLER

Başarı basamaklarını tırmanırken arkadaşlarınız ve akrabalarınız için ne kadar çok şey yaparsanız, daha sonra aşağı inerken onlar sizin için o kadar fazlasını yapacaklardır. Uzun süre aşağıda kalacağınızdan değil. İkizler nasıl geri döneceğini çok iyi bilir.

YENGEÇ

Şimdi en önemli şey, tüm bu bastırılmış fiziksel ve duygusal enerji için olumlu bir çıkış bulmanızdır. Aksi takdirde, çoğu gün farkına bile varmayacağınız konularda ortaklarınız ve iş arkadaşlarınızla tartışırken bulabilirsiniz kendinizi.

ASLAN

Dünyadaki haklı yeriniz en üstte ve oraya gitmenizi engellemeye çalışan herkesin iyi bir sigorta paketiniz olsa iyi olur! Yavaşlayacak ya da başkalarının size yetişmesini bekleyecek havada değilsiniz. Tempoyu ayarlayın, ardından daha da hızlı gidin.

BAŞAK

Zodyak'ın Dünya burçlarından biri olarak, yalnızca kendi gözlerinizle ve kulaklarınızla görüp duyabildiğinize inanma eğilimindesiniz, ancak bugün olanlar size yaşamın daha incelikli seviyeleri olduğunu hatırlatacak. Sezginiz size ne söylüyor?

TERAZİ

Başkalarının yapılabilir ve yapılamaz dediklerini görmezden gelin ve sizi nereye götürürlerse götürsünler içgüdülerinizi takip edin. Doğanız gereği bir ortaklık insanı olabilirsiniz, ancak bugün ve hafta sonu kendi başınıza dışarı çıkmalısınız. Terazi dünyaya karşı!

AKREP

Şimdi asıl göreviniz, ortaklarınız ve sevdiklerinizle oturup aranızda neler olduğunu tartışmalısınız. İyi haber şu ki hem dinlemeye hem de konuşmaya hazırsanız, son zamanlardaki anlaşmazlıklar kolayca çözülebilir. Suçlama oyununu oynamaya gerek yok.

YAY

Bütünü oluşturan küçük, önemsiz şeyler yerine büyük resme bakmayı tercih eden biri olabilirsiniz ama bugün ayrıntılara odaklanmanız size para kazandıracak. Küçük bir hata bile planlarınızı karıştırabilir.

OĞLAK

Haritanızın daha iyi alanlarından birinde çok fazla kozmik aktivite ile yolunuza çıkan birçok iyi şey arasından seçim yapabilirsiniz. Kıskanç rakipleriniz ne derse desin, her birini hak ettiğinizden asla şüphe etmeyin.

KOVA

Bir gün sana bir şey söyleyen ve ertesi gün tamamen farklı bir şey söyleyen insanlarla dolup taşıyorsun. Yüksek sesle ve net bir şekilde, bundan sonra alacağınız tek tavsiyenin kendinizin olduğunu bilmelerini sağlayın. Doğru şeyi yapmak için kendinize güvenin.

BALIK

Duygusal olarak yakın olduğun biri kendini biraz kötü hissediyor, bu yüzden yüzünü tekrar gülümsetmeyi kendine görev edin. İyi bir ilk hareket, onlara minnettar olmaları gereken her şeyi hatırlatmak olacaktır. Yine de güzel bir dünya.



