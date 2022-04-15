Günlük burç yorumları: 15 Nisan Cuma günü tüm burç yorumları!

15 Nisan Cuma yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Nisan Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Karşınıza çıkan sürpriz bir teklif çok cazip görünebilir. Ancak projeye girmeden önce dersinizi iyi çalışıp, güzel bir araştırma yapmalısınız. Eğer ki biri ısrarla sizi o projede yer almanız konusunda ikna etmeye çalışıyorsa, mutlaka altından bir şey çıkacaktır. Hazırlık ol!

BOĞA

Bugün evde veya işte birisine karşı koyma ihtiyacı hissediyorsanız, onları rahatsız etme pahasına da olsa içgüdülerinizi takip edin. Arkadaşlıklar oldukça iyi yıldızların altında, bu yüzden biraz saldırgan olmanıza aldırmazlar.

İKİZLER

Mars bugün haritanızın kariyer alanına girerken, iş cephesindeki planlarınızı ilerletmek için ilham alacaksınız. Yaşamak için yaptığınız işi sadece bir iş olarak düşünmeyin, bunu bir meslek, kendinizi adayacak bir şey olarak düşünün.

YENGEÇ

Önümüzdeki birkaç gün içinde popülariteniz artacak ve eğer akıllıysanız, hem sosyal konumunuzu hem de profesyonel konumunuzu geliştirmek için diğer insanların size nazikçe bakma arzusundan yararlanacaksınız. Dikkatleri kendinize çekmekten korkmayın.

ASLAN

Dahil olmamayı tercih edeceğiniz bir şey için harekete geçmek zorunda kalabilirsiniz, ancak gerçek şu ki, diğerleri bunu yapamadıkları yerlerde cevaplar bulmak için size güveniyorlar. Sizi bu kadar önemsedikleri için gurur duymalısınız.

BAŞAK

Kendiniz için özgürlük ve bağımsızlık istiyorsanız, bunları başkalarına da vermelisiniz. Mars bugün karşı burcunuza geçerken arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınız onların faaliyetlerini kontrol etmeye çalışmanıza pek sıcak bakmayacak. En iyisi yapma!

TERAZİ

Bugün yolunuza çıkan birtakım zorluklar olduğu için hem zihinsel hem de fiziksel olarak tetikte olmanız gerekecek. İyi haber şu ki, olaylara rakiplerinizden çok daha hızlı ve kararlı bir şekilde tepki vermeye alışkınsınız.

AKREP

Mars, haritanızın en dinamik alanına girerken, bunu yapabilirsiniz ve kendinizi biraz da olsa ortaya koymalısınız. Yaratıcı ve romantik bir şekilde üstesinden gelemeyeceğiniz birkaç engel olacak. Birlikte hareket etmeyi öğrenin. Birlikte nasıl da yıldız gibi parladığınızı tüm dünyaya gösterin.

YAY

Bir arkadaşınla hiç istemesen de aran açılacak gibi duruyor. Gerçek şu ki, tamamen uygunsuz bir şekilde hareket ediyorlar ve artık göz yumamazsınız. Onlara yaptıklarının yanlış olduklarını anlatan mantıklı bir açıklama yapmaya çalış.

OĞLAK

Kozmik aktivite, haritanızın en açık ve dışa dönük bölgesinde birikiyor, bu nedenle düşük profilli olmayı tercih eden türden bir Oğlak olsanız bile, bugün sosyal olarak çok talep göreceksiniz. Işıltılı kişiliğiniz en karanlık odayı aydınlatacak.

KOVA

Bugün ve hafta sonu çılgınlık yapmak için karşı konulmaz bir dürtü duyacaksınız ve özdenetim için en iyi çabalarınız bile muhtemelen başarısız olacak. Alışverişinizin büyük bir kısmının, sorgusuz sualsiz geri alabileceğiniz ürünlerde olduğundan emin olun!

BALIK

Zorluk ne kadar büyükse, Mars burcunuza girdiğine göre bundan daha çok keyif alacaksınız. Kendinizi kanıtlama ihtiyacı hissediyorsanız, fırsatlardan mahrum kalmayacaksınız, ancak çok iddialı olmamaya çalışın - dünyanın en iyi insanı olarak itibarınızı koruyun.



