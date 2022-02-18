Günlük burç yorumları: 18 Şubat Cuma günü tüm burç yorumları!

18 Şubat Cuma yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Şubat Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, iç görünüzün geliştiğini fark edeceksiniz. Önümüzdeki haftalarda entelektüel, duygusal ve yaratıcı olarak gelişmenin yeni yollarını keşfedeceksiniz. Tüm sıkı çalışmanızın karşılığını alacaksınız. İkramiye almaya hak kazanabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, arkadaş çevrenize bir iki yeni yüz katılıyor. Duygusal yönünüz ön plana çıkmaya başlıyor. Hayatında yeni insanlara açılmaktan korkma ama tüm sırlarını bir anda vermemeye çalış. Önce güveni geliştirmeye çalışın. Değişim hissedeceksiniz, evren sizi iyi niyetle ilerlemeye teşvik ediyor.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, profesyonel hedeflerinize akılcı adımlarla biraz daha yaklaşıyorsunuz. Öğleden sonra motivasyonunuz artabilir ve enerji patlaması yaşayabilirsiniz. Sınırlar koymanız veya olumsuz etkilerle bağları kesmeniz gerekiyorsa vakit kaybetmeden bunları yapsanız iyi olur.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, günlük rutinlerinizden bir süredir uzaklaştığınızı hissediyorsanız bağları güçlendirmenin tam zamanı. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca yaşayacağınız sürprizlerin ilkini bugün yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, önümüzdeki birkaç hafta boyunca ilişkileriniz yeni derinlikler kazanıyor. Bazıları sizin çıkarınıza olurken bazıları ise olumsuz olarak sizi etkileyecek gibi görünüyor. Yaşanacak olaylar çevrenizdeki birkaç kişiye olan bakış açınızı olumlu yönde değiştirebilir. Sezgilerinizin zirveye çıktığı bir gün. Bu durumdan faydalanarak içinizden geldiği gibi davranabilirsiniz. Belki de bu sayede çok acayip yeni bir şey öğrenebilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, gökyüzündeki hareketlilik yüzünden güne başlarken kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. İşe gitmeden önce ikinci bir fincan kahve içmek yerine, gerinerek veya hızlı bir yürüyüş için dışarı çıkarak stresinizi atmayı deneyebilirsiniz. Gün boyu üzerinizde olması muhtemel kötü enerjiyi görmemezlikten gelmeyi tercih edebilirsiniz. Akşam saatleri aşk hayatınıza ışık tutacak ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca kalbinizi açmanız için size ilham verecek.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, o kadar rahat bir uykuda olacaksınız sabah kalkmakta zorluk çekebilirsiniz. Alarmınızı defalarca erteleyebilirsiniz. Ama bu sefer de üretkenliğinizi kaybedebilirsiniz. Önümüzdeki ay boyunca günlük ritüellerinizi yeniden düşünerek planlamak isteyebilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, dünya bugün size ışıl ışıl parlayacak. Her şeyi sevecek etrafınızdaki küçük ayrıntılarla mutlu olacaksınız. Bu pozitiflilik yaratıcı yönünüzü ön plana çıkarabilir. Yeni deneyimlere kapı açıyorsunuz. Son zamanlarda keyifsiz hisseden Akrep burçları hafta sonu için harika planlar yapmaya girişebilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, kendi derdinizin dermanı olacaksınız. Gökyüzündeki hareketler ellerinizle her şeyi yapabilecek güce sahipmişsiniz gibi bir hissiyat verebilir. Evren dinlenmeniz için size işaretler gönderiyor. Bir durun, dinlenin, derin nefes alın işlere devam edersiniz. Önümüzdeki birkaç gün sizin için oldukça hareketli geçebilir. Emeklerinize karşılık veremeyecek birine kendinizden çok fazla vermemeye çalışın yoksa sabrınız tükenebilir ve zamanla kanınızın kaynamasına neden olabilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, içine gireceğiniz yeni yol iletişim kabiliyetlerinizi yükseltecek. Bunlarla birlikte içinizde bir merak uyanacak bu da sevdiklerinizle sezgisel olarak kolaylıkla bağlantı kurarken duygularını incelemenize neden olabilir. Canınızı sıkan kişileri kafanıza takmayın hatta isterseniz bağınızı kolaylıkla koparabilirsiniz. Duygusal olarak yüklü tartışmalara girmekten kaçının.

KOVA

Sevgili Kova burçları, duygusal ve finansal olarak kendinizi güvence altına almak isteyebilirsiniz. Önümüzdeki günler bazı belirsizlikler getirebilir. Huzursuzluğunu şimdiden hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Sakin olun ve hata yapmamaya çalışın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, güneş burcunuzda ilerlerken yanında bir sürü olumlu olayı da getiriyor. Enerjiniz yüksek, yaratıcılığınız zirvede, kendinize güveniyorsunuz... Kalbinizi ve bedeninizi olumlu enerjiyle doldurmak için harika zamanlama. Ailenizle ve arkadaşlarınızla planlar yapacağınız birkaç gün kendinizi daha da iyi hissetmenize neden olabilir. Bununla birlikte, özellikle son zamanlarda kendinizi sağlıklı olmayan bir ruh eşiyle dolaşmış bulduysanız şu sıralar bu ilişkinin de sonunu getirebilirsiniz.



