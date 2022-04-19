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Günlük burç yorumları: 19 Nisan Salı günü tüm burç yorumları!

19.04.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 19 Nisan Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 19 Nisan Salı günü tüm burç yorumları!

19 Nisan Salı yani ayın on dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 19 Nisan Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün kişisel nitelikteki şeyleri ilk sıraya koyun ve bunun sonucunda işiniz zarar görürse endişelenmeyin. Meslektaşlarınız evcil hayvan projelerine zaman ayırmanız için ne kadar çok baskı yapıyorsa, sıralarını beklemeleri konusunda o kadar ısrar etmelisiniz. Sadece iki eliniz var.

BOĞA

Cömert doğanızdan yararlanabileceğini düşünen insanlar bir sürpriz içindedir. Herhangi bir şeyi vermeyi reddettiğinizde ve hatta sevdikleriniz de dahil olmak üzere başkalarının size borçlu olduklarını geri ödemelerini talep ettiğinizde o ruh hallerinden birindesiniz.

İKİZLER

Önemli bir şeyi unutmuş olabileceğinize dair korkunç bir his var ama ne olabileceğine dair bir fikriniz yok. Merak etme. Büyük olasılıkla, sizi iyi bir sebep olmadan sinirlendiren sadece Güneş'in yakın işaret değişimidir.

YENGEÇ

Bugün hayatınızda neyi değiştirmeniz gerektiği ve bunun size ne kadar zamana, çaba ve belki de paraya mal olacağı konusunda kendinize karşı dürüst olmalısınız. Bunu yaptıktan sonraki adımlarınızın ne olması gerektiğini bileceksiniz.

ASLAN

Günlük işler iyi gidiyor gibi görünse de kafanızda alarm zilleri çalıyor ve bilinçaltınız açıkça size bir şey söylemeye çalışıyor. Büyük olasılıkla, doğru yaptığınızı düşündüğünüz bir yanlışınız var. Tanımlayın ve hızlı bir şekilde düzeltin.

BAŞAK

Bir arkadaşınız, sizin düşünce tarzınıza göre hiçbir önemi olmayan bir konu hakkında kendini geliştirmiş. Yanlış yolda olduklarını belirtmektense onları yönlendirmek akıllıca olabilir. Gerçeği görmezden geliyorlar.

TERAZİ

Dün bir iş arkadaşınızla aranız bozulduysa, bugün onlarla barışmalısınız, aksi takdirde küskünlükleri alevlenir ve sizi tekrar arkadaş olarak görmeleri uzun zaman alabilir. Önemli bir şey değil, bu yüzden hemen özür dile.

AKREP

Son haftalarda çok sayıda iş taahhüdü aldınız ve bu nedenle daha fazlasını üstlenmeyi reddetmelisiniz. Güneş karşı burcunuza geçmek üzereyken, zamanınızı sevdiklerinizle planlar yaparak geçirmek daha iyi olacaktır.

YAY

Öyle ya da böyle, bugün arzu ettiğiniz şeyi elde edeceksiniz. Bir şekilde her zaman almayı başarırsınız. Ama bunu elde ederken gereksiz bir kötü his yaratmadığınızdan emin olun. Ne kazanırsanız kazanın, arkadaşlarınızın ve meslektaşlarınızın da kazandığını görmelisiniz.

OĞLAK

Bugün enerji dolu olacaksınız ve yarın bu saatlerde patlamaya hazır olacaksınız. Her nasılsa, önümüzdeki birkaç haftanın yılın en iyisi olacağını ve belki de herhangi bir yılın en iyisi olacağını biliyorsunuz. Büyük düşün, yükseğe nişan al… ve uç!

KOVA

Şimdiye kadar bilmelisiniz ki, en kötüsünden korkarsanız, o zaman en kötüsünün gerçekleşmesi daha olasıdır. Zihniniz o kadar güçlü bir araçtır ki, çoğu zaman farkında olmadan günlük varoluşunuzun koşullarını yaratırsınız. Bugün ve bundan sonra her gün olumlu düşünün.

BALIK

Şu anda farkında olmanız gereken şey, hayatınızdaki her olayın daha geniş bir planın parçası olduğudur. Kişisel işleriniz biraz karışık olabilir, ancak geri çekilip büyük resme bakarsanız her şey anlamlı olacaktır.


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