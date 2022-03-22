Günlük burç yorumları: 22 Mart Salı günü tüm burç yorumları!

22 Mart Salı yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Mart Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünkü yöneticiniz Mars ve ayaklanmalar gezegeni Uranüs arasındaki bağlantı, sizi hiç rahatsız etmemesi gereken küçük şeyler yüzünden üzülebileceğiniz anlamına geliyor. Yüzündeki o somurtkanlığı bir gülümsemeye çevir. Hala gülmeye değer çok şey var.

BOĞA

Uygunsuz bir gerçekle başa çıkmanın en iyi yolu, onu görmezden gelmektir. Şimdi gerçek görünen şey yarın gerçek görünmeyebilir, bu yüzden başkalarının doğru ve yanlış söylediklerine kapılmayın, çünkü bundan 24 saat sonra resim çok farklı olabilir.

İKİZLER

Hayatınızda artık ihtiyacınız olmayan pek çok şey var ve şimdi onları çöpe atmanın zamanı geldi. Bugün olanlar, varlığınızı her düzeyde düzene sokmanız için sizi cesaretlendirecek. Sizi engelleyen şeylerden ve insanlardan kurtulun.

YENGEÇ

Meslektaşlarınızın fikirlerine katılmak zorunda değilsiniz ve onların yanlış olduğunu düşündüğünüzü söyleme hakkına sahipsiniz. İşin püf noktası, elbette, bu konuda çok açık sözlü olmamaktır. Emir vermek yerine iyi tavsiye veriyormuş gibi görünmesini sağlayın.

ASLAN

Bugün, zamanın tükeniyormuş gibi hissettiğin anlar olacak ve belki de öyledir. Bu yüzden birlikte hareket edin ve önemsiz konuların veya önemsiz insanların dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Aciliyet duygunuzu paylaşanlarla güçlerinizi birleştirin. Bazı uzun vadeli ittifaklar yapın.

BAŞAK

Gezegenler, bugün bencil sebeplerle hareket ederseniz, daha sonra başkaları sizin yararınıza değil de onlara fayda sağlayacak şekilde hareket ettiğinde bunun acısını çekeceğiniz konusunda uyarıyorlar. Etrafta olan her zaman eninde sonunda gelir, bu yüzden başkalarına olduğu kadar kendinize de yardımcı olacak kararlar alın.

TERAZİ

Haritanızın en dinamik bölgesindeki Mars ve Venüs sayesinde özgüveniniz artıyor olabilir ama kendinizi kaptırmayın ve hiçbir koşulda başarısız olamayacağınıza inanmaya başlayın. Zevk ve umutsuzluk göründükleri kadar uzak olmayabilir.

AKREP

İstediğini elde edebilecek durumda olabilirsin ama peşinden giderken başkalarının hayallerini ayaklar altına alma. Burcunuz acımasızlık konusunda bir üne sahiptir, ancak anlayışı hırsın önüne koyarsanız uzun vadede daha fazlasını kazanacaksınız.

YAY

Siz büyük resme odaklanırken, arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın ayrıntılarla ilgilenmesine izin verin. Geçmişte çok sık olarak, hayal güçlerinin uçmasına nasıl izin vereceğini bilmeyenlerin sizi engellemesine izin verdiniz. Bugün gökyüzü bile senin sınırın olmayacak.

OĞLAK

Başkalarının ne yaptığınızı bilmesini istemeyebilirsiniz, ancak faaliyetlerinizi gizlemek için çok uğraşırsanız, bir şeylerin peşinde olduğunuzu tahmin edecekler ve ne olduğunu bulmak için daha da fazla kazacaklar. Bir hikâye yaratın ve onu iyi bir hikâye haline getirin.

KOVA

İlişkinizle ilgili zorluklarla mücadele edebileceğiniz bir gün olabilir. Bunlarla yalnız başınıza mücadelede etmek zorunda kalmak kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Ancak gerçek şu ki, olması gerekiyordu. İkinizin de içinizi dökmesi ve sorularınızı dürüst bir şekilde sorması gerekiyordu. Bu fırtınayı atlattıktan sonra tekrar birlikte ilerleyebilirsiniz.

BALIK

Rant atmak, çıldırmak ve bir sahneye neden olmak eğlenceli olabilir, ancak bu kadar çok kötü niyete neden olan uzun vadeli bir sorunu çözmez. Önümüzdeki 24 saat boyunca duygularınızı askıya alın ve düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız her şeyde acımasızca rasyonel olmaya çalışın.



