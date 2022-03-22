KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 22 Mart Salı günü tüm burç yorumları!

Günlük burç yorumları: 22 Mart Salı günü tüm burç yorumları!

22.03.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 22 Mart Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 22 Mart Salı günü tüm burç yorumları!

22 Mart Salı yani ayın yirmi ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 22 Mart Salı günlük burç yorumları...

21-27 Mart haftası burçları neler bekliyor? 21 Mart haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları21-27 Mart haftası burçları neler bekliyor? 21 Mart haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

KOÇ

Bugünkü yöneticiniz Mars ve ayaklanmalar gezegeni Uranüs arasındaki bağlantı, sizi hiç rahatsız etmemesi gereken küçük şeyler yüzünden üzülebileceğiniz anlamına geliyor. Yüzündeki o somurtkanlığı bir gülümsemeye çevir. Hala gülmeye değer çok şey var.

BOĞA

Uygunsuz bir gerçekle başa çıkmanın en iyi yolu, onu görmezden gelmektir. Şimdi gerçek görünen şey yarın gerçek görünmeyebilir, bu yüzden başkalarının doğru ve yanlış söylediklerine kapılmayın, çünkü bundan 24 saat sonra resim çok farklı olabilir.

İKİZLER

Hayatınızda artık ihtiyacınız olmayan pek çok şey var ve şimdi onları çöpe atmanın zamanı geldi. Bugün olanlar, varlığınızı her düzeyde düzene sokmanız için sizi cesaretlendirecek. Sizi engelleyen şeylerden ve insanlardan kurtulun.

YENGEÇ

Meslektaşlarınızın fikirlerine katılmak zorunda değilsiniz ve onların yanlış olduğunu düşündüğünüzü söyleme hakkına sahipsiniz. İşin püf noktası, elbette, bu konuda çok açık sözlü olmamaktır. Emir vermek yerine iyi tavsiye veriyormuş gibi görünmesini sağlayın.

ASLAN

Bugün, zamanın tükeniyormuş gibi hissettiğin anlar olacak ve belki de öyledir. Bu yüzden birlikte hareket edin ve önemsiz konuların veya önemsiz insanların dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Aciliyet duygunuzu paylaşanlarla güçlerinizi birleştirin. Bazı uzun vadeli ittifaklar yapın.

BAŞAK

Gezegenler, bugün bencil sebeplerle hareket ederseniz, daha sonra başkaları sizin yararınıza değil de onlara fayda sağlayacak şekilde hareket ettiğinde bunun acısını çekeceğiniz konusunda uyarıyorlar. Etrafta olan her zaman eninde sonunda gelir, bu yüzden başkalarına olduğu kadar kendinize de yardımcı olacak kararlar alın.

TERAZİ

Haritanızın en dinamik bölgesindeki Mars ve Venüs sayesinde özgüveniniz artıyor olabilir ama kendinizi kaptırmayın ve hiçbir koşulda başarısız olamayacağınıza inanmaya başlayın. Zevk ve umutsuzluk göründükleri kadar uzak olmayabilir.

AKREP

İstediğini elde edebilecek durumda olabilirsin ama peşinden giderken başkalarının hayallerini ayaklar altına alma. Burcunuz acımasızlık konusunda bir üne sahiptir, ancak anlayışı hırsın önüne koyarsanız uzun vadede daha fazlasını kazanacaksınız.

YAY

Siz büyük resme odaklanırken, arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın ayrıntılarla ilgilenmesine izin verin. Geçmişte çok sık olarak, hayal güçlerinin uçmasına nasıl izin vereceğini bilmeyenlerin sizi engellemesine izin verdiniz. Bugün gökyüzü bile senin sınırın olmayacak.

OĞLAK

Başkalarının ne yaptığınızı bilmesini istemeyebilirsiniz, ancak faaliyetlerinizi gizlemek için çok uğraşırsanız, bir şeylerin peşinde olduğunuzu tahmin edecekler ve ne olduğunu bulmak için daha da fazla kazacaklar. Bir hikâye yaratın ve onu iyi bir hikâye haline getirin.

KOVA

İlişkinizle ilgili zorluklarla mücadele edebileceğiniz bir gün olabilir. Bunlarla yalnız başınıza mücadelede etmek zorunda kalmak kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Ancak gerçek şu ki, olması gerekiyordu. İkinizin de içinizi dökmesi ve sorularınızı dürüst bir şekilde sorması gerekiyordu. Bu fırtınayı atlattıktan sonra tekrar birlikte ilerleyebilirsiniz.

BALIK

Rant atmak, çıldırmak ve bir sahneye neden olmak eğlenceli olabilir, ancak bu kadar çok kötü niyete neden olan uzun vadeli bir sorunu çözmez. Önümüzdeki 24 saat boyunca duygularınızı askıya alın ve düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız her şeyde acımasızca rasyonel olmaya çalışın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumlarıBugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumları
Burçları bugün neler bekliyor?Burçları bugün neler bekliyor?
Son Nefesime Kadar'daki Gökçe'nin elbisesine uygun fiyatlı alternatiflerSon Nefesime Kadar'daki Gökçe'nin elbisesine uygun fiyatlı alternatifler
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Son hali inanılmaz

Dünyanın en güzel çocuğu seçilmişti! Son hali inanılmaz

TV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay gönderme

TV8'den kovulmuştu! Acun Ilıcalı'ya olay gönderme

Evliliğini bitiren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven yeni ev tuttu

Evliliğini bitiren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven yeni ev tuttu

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Bikinili pozuyla yıktı geçti!

Bikinili pozuyla yıktı geçti!

Bugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi ne bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.