21-27 Mart haftası burçları neler bekliyor? 21 Mart haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

21-27 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları iş hayatında hareketli günler bekliyor. 21-27 Mart haftası haftalık burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var. Bazılarımız mutluluk yaşayacak, bazılarımız ise birkaç gün sorunlarla boğuşmak zorunda kalacaktır. Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.

21 - 27 MART HAFTASI BURÇ YORUMLARI

KOÇ Bu hafta adımlarınızı çok dikkatli atmanız gerekmektedir. Kontrolünüzü kaybetmenin sınırlarında olacaksınız. Bir arkadaşınızla aranızda yaşanacak olan fikir ayrılığı maalesef tartışmaya dönüşebilir. İkiniz de çok üzüleceksiniz ama geri adım atmayacaksınız. İkiniz de dostluğunuz zarar görmesini istemezsiniz ama söylenemeyecek bazı şeyler söylenecek. Bu hafta sözlerine dikkat et, Koç. Konuşmadan önce onları tart.

BOĞA Bu haftanın çoğunu kafanızda tek başınıza geçireceksiniz. Etrafınız sevgi dolu insanlarla çevrili olabilir, ama sadece kendinize saklamayı tercih edersiniz. Eğlenmek için bazı planlar yapmaya kalksanız da hafta boyunca her şeyi sessiz ve huzurlu tutmayı tercih edersiniz. Bu süre zarfında ayrıca kişisel, ruhsal bir yolculukta olabilirsiniz. Aradığınızı bulmanız dileğiyle.

İKİZLER Bu hafta boyunca sizi şaşırtacak bir şey varsa, o da baskı altındayken kendinizi nasıl idare edebileceğinizdir. Bu hafta dengenizi ortaya çıkıyor; caydıramazsınız. Bir sıkıntı olursa halledersin. Bir çekişme varsa, onunla ilgileneceksin. Fark edilecek olan şey, inanılmaz soğukkanlı ve sakin tavrınızdır. Diğerleri bunu fark edecek ve sizin örneğinizden güç alacaklar.

YENGEÇ Bu hafta zevklerinize vakit ayıracaksınız. Hayat bu hafta sizin için güzel ama bazı şeyleri aşırı uçlarda yaşayabilirsiniz. Yediklerinize içtiklerinize dikkat etmelisiniz. Bu hafta, büyük bir diyet ve yaşam tarzı değişikliğine gitmeden önce her şeyi abartarak tadını çıkaracaksınız.