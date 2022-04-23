Günlük burç yorumları: 23 Nisan Cumartesi günü tüm burç yorumları!

23 Nisan Cumartesi yani ayın yirmi üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 23 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta sonu yaptığınız her şey için mantıklı bir nedeniniz olduğundan emin olun. Gezegenler, dürtüyle hareket ederseniz, sizi sadece hoş olmayan bir pozisyona sokmakla kalmayıp aynı zamanda size ciddi paraya mal olan türde bir hata yapabileceğiniz konusunda uyarıyorlar.

BOĞA

Düşüncelerinizle baş başa kalabileceğiniz bir yer bulun ve sizi şu anda bulunduğunuz yerden en çok olmak istediğiniz yere götürebilecek ayrıntılı bir plan oluşturmaya başlayın. Büyük düşünün ama gerçeklikle bağlantınızı kaybetmeyin. Boğa'nın bile sınırları vardır.

İKİZLER

Şimşek hızında zihniniz, bu hafta sonu diğer insanların kaçırdığı bir şeyi yakalayacak ve öğrendiklerinizi hem profesyonel konumunuzu hem de gerçeklik anlayışınızı geliştirmek için kullanmalısınız. Rakiplerinizin çoğundan daha ileriyi, net bir şekilde görebileceksiniz.

YENGEÇ

Bir arkadaşınızın neyin peşinde olduğu konusunda endişeleriniz olabilir, ancak bu endişeleri en azından şimdilik kendinize saklamalısınız. Bu vesileyle, yanlış bir hesap yapan ve yanlış yapan siz olabilirsiniz. Önce kendinizi kontrol edin.

ASLAN

Birinin "uzman" olarak etiketlenmesi, söylediklerinin doğru olduğunu kabul etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Altıncı hissiniz size ne hakkında konuştuklarını gerçekten bilmediklerini söylüyorsa, bu hafta sonu takip etmeniz gereken altıncı hissinizdir.

BAŞAK

Evren, işleri çok büyük bir şekilde sarsmak üzere ve iyi haber şu ki, serpintiden yararlanmak için mükemmel bir konumdasınız. Bu, değişimden kaçınmaya çalışmak yerine onu hoş karşılamanın akıllıca olacağı durumlardan biridir.

TERAZİ

Bu hafta sonu başka ne yaparsanız yapın, duygusal davranışları sizi zorlayan insanlardan uzak durmalısınız. Hayatlarının şu anda çok zor olduğu için üzgün hissedebilirsiniz, ancak bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Kendi çözümlerini bulmaları gerekiyor.

AKREP

Sözleri ve eylemleri aranızda mesafe oluşturan insanlarla bağlantı kurmayı artık daha kolay bulmalısınız. Basit gerçek şu ki, son haftalarda büyük bir baskı altında kaldılar ve yeniden bir araya gelmeye daha yeni başladılar.

YAY

Bu hafta sonu başkalarından çok fazla talepte bulunmamaya çalışın. Enerji dolu ve işleri halletmek için istekli olabilirsiniz, ancak bazı arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz biraz uyuşuk hissedebilir. Onları ne kadar çok iterseniz o kadar yavaş giderler.

OĞLAK

Sık sık hayal kurun ve büyük hayaller kurun ama hayallerinizin tamamen ele geçirilmesine izin vermeyin. Bu, fantezilerinizin kontrolden çıkabileceği ve kendinizden verebileceğinizden fazlasını beklediğiniz anlardan biridir. Oğlak burcunun bile sınırları vardır.

KOVA

Saatin ilerlemekte olduğuna ve harika bir şey yapmanız gerektiğine ya da tamamen kaybetme riskini almanız gerektiğine inanıyor gibisiniz. Sağduyu size bunun en ufak bir doğru olmadığını söylemelidir. Kendi hızınızda hareket edin ve kendinizi gereksiz baskı altına sokmayın.

BALIK

Kendinizi size çekici gelmeyen ve hatta sizi biraz korkutabilecek bir durumun içinde bulursanız, mümkün olduğunca çabuk ve temiz bir şekilde kurtarmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Bazen kesmek ve koşmak sorun değil!



