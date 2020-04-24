Günlük burç yorumları 24 Nisan Cuma - Yeni Ay, Boğa burcunda ilerliyor

24 Nisan Cuma günü için günlük burç yorumları haberimizde. Yeni Ay'ın Boğa burcundaki seyahetini sürdürdüğü bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Artık biraz kendi ruhunuzu doyurma zamanı. Hayatınızın büyük bir kısmını başkalarına hizmet etmek için harcarsınız, bazen tükenmiş hissetmeniz doğaldır. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Her şeye hakim olmak sizi yoruyor. Bir durumun tüm yönlerini düşünebilirsiniz. İçinden çıkamadığınız durumlarda yakın gördüğünüz birine akıl danışabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Mali konular söz konusu olduğunda tek başınasınız. Bu, duymak istediğiniz şey olmayabilir ama işler böyle. Pratik zekanızla üstesinden gelebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Duygularınız bugün çok değişken. Ağlarken dakikalar sonra bir şeye kahkahalarla gülebilirsiniz. İşe yoğunlaşmak bugün sizin için mümkün olmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Her zaman işinizin çok stresli olduğunu düşüyor olabilirsiniz. Bugün tam anlamıyla başka bir alanda kariyer planlaması yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün içinizdeki çocuğun çıkmasına izin vereceksiniz. Kaldırımdan zıplayarak gitmek, şekerlemeler yemek sizi mutlu edecek. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugün ikili ilişkiler konusunda oldukça duygusal olabilirsiniz. Günün enerjisi yüzünden başka zaman konu bile etmeyeceğiniz küçük meseleleri sorun haline getirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Her şey ilk göründüğü gibi değildir. İyi bildiğinizi düşündüğünüz insanlar ve iyice anladığınızı düşündüğünüz koşullar artık basit bir şey gibi görünüyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Geriye bıraktığınız tüm projelerle yüzleşmeniz sizin için zor olabilir. Bugün belki uzun zamandır beklediğiniz bir ödeme gerçekleşebilir ya da sizden borç isteyebilirler. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Oğlak, geçmişinizden gelen olaylar beklenmedik bir şekilde zihninizin yüzeyine gelebilir. Aniden, bu geçmiş olayların mevcut davranışınızı nasıl etkilediğine dair düşünceye kapılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bazen gözlerinizi kaldırmak ve büyük resmi görmek yerine hayatın sıradan ayrıntılarına yönelmek daha kolaydır. Örneğin, iş yerinde şikayetçi olmanız muhtemeldir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Değişim havada. Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz. Kendinizi derin bir dönüşüm için hazırlayın. Devamını okumak için tıklayınız
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