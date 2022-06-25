Günlük burç yorumları: 25 Haziran Cumartesi günü tüm burç yorumları!

25 Haziran Cumartesi yani ayın yirmi beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 25 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu sizin için eğlenceli bir hafta sonu olacak. Ancak küçük anlaşmazlıklardan kaçınmanız gerekiyor, yoksa olabileceği kadar eğlenceli olmayacak. Bazı olaylar ve bazı insanlar, zamanınızı ve enerjinizi boşa harcamaya değmez. Sadece seni gülümseten şeyi yap.

BOĞA

Bu hafta sonu değer verdiğiniz kişilere, özellikle de şu ya da bu nedenle, geç saatlere kadar fazla zaman geçirmediğiniz kişilere ulaşın. Diğer insanları anlamak için çaba harcarsanız, aile meseleleri ve kalp meseleleri ilgili pürüzleri daha iyi çözebilirsiniz.

İKİZLER

İş taahhütlerini unutun ve bu hafta sonu gerçekten keyif aldığınız bir şey yapın. Artık Venüs gezegeni burcunuzda hareket ettiğine göre, hayatınızda önemli olan şeyleri, daha önce yapılmışsa, artık önemli olmayan şeylerden ayırmayı daha kolay bulacaksınız.

YENGEÇ

Önümüzdeki 48 saat içinde ne olursa olsun kişisel algılamamalı ve sinirlenmemelisiniz. Biri senin duygusal düğmelerini zorlamaya çalışıyor. Bu numaralara düşmemelisin. Kendini kötü hissetmene neden olacak şeyler duyabilirsin. Sen o kadar kolay kandırılmazsın.

ASLAN

Birinin sizi farklı şekillerde düşünmeye ikna etmek için tüm çabalarına rağmen, doğru olduğunu bildiğiniz şeylere bağlı kalmalı ve hayata başka bir açıdan bakmayı reddetmelisiniz. Aslan, Zodyak'ın sabit işaretlerinden biridir, bu nedenle nadiren, hatta hiç değişiklik yapmazsınız.

BAŞAK

Elbette bu hafta sonu ihtiyacı olan birine yardım edin, ancak zamanınızın çoğunu kendi sorunlarıyla uğraşacak zamanınız kalmayacak kadar onların sorunlarına harcamayın. Gerçekten ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda yardım sağlayın, ancak kendinize de dikkat edin.

TERAZİ

Hareket halindeyken tanıştığınız biri kalbinizin daha hızlı atmasına neden olacak ve romantizmin alevlenmesi oldukça olası. Uzak yerlerde veya uzak yerlerden karşılaştığınız insanlar size özellikle çekici görünecek, bu yüzden bu hafta sonu sosyal çevrenizi genişletin.

AKREP

Hayatta zekanızı sergilemekten daha çok zevk aldığınız çok az şey var ve önümüzdeki birkaç gün içinde her şeyi bildiğini sananlara, seninle karşılaştırıldığında yarısını bile bilmediklerini gösterme şansına sahip olacaksın.

YAY

Bu hafta sonu sıra dışı bir şey yapacaksın, seni iyi tanıyanların bile oturup fark etmesini sağlayacak bir şey. O ruh hallerinden birindesin, sadece tekneyi sallamak değil, o kadar sert sallamak istiyorsun ki batsın!

OĞLAK

Dünyada iki tür insan vardır, konuşanlar ve harekete geçenler ve siz de elbette ikinci gruba dahilsiniz. Bu hafta sonu tüm engelleri kaldırın ve önemli insanlara hala dikkate alınması gereken bir güç olduğunuzu gösterin.

KOVA

Endişelenecek bir şeyiniz yok ve dört gözle bekleyeceğiniz çok şey var. Şu anda buna inanmakta zorlanabilirsiniz, ancak birkaç gün içinde hayata bakışınız çok daha iyi olacak. İyi düşünün, iyi olacaksınız. Evet, gerçekten bu kadar basit.

BALIK

Mantık elbette önemlidir, ancak çok daha önemli olan, iç sesinizin size ne söylediğidir ve bu hafta sonu, söyledikleri biraz abartılı gelse bile onu dinlemelisiniz. Zihninizi susturun ve bırakın evrenin sizinle ve aracılığıyla konuşmasına izin verin.



