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Günlük burç yorumları: 26 Nisan Salı günü tüm burç yorumları!

26.04.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 26 Nisan Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 26 Nisan Salı günü tüm burç yorumları!

26 Nisan Salı yani ayın yirmi altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

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Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 26 Nisan Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Güçlü konumlardaki insanlarla dalga geçme eğilimine karşı koyun. Bundan hoşlanmayacaklar ve hırslarınıza hiç faydası olmayan bir kin besleyebilirler. Herkes senin sıradan mizah anlayışını paylaşmıyor Koç, bu yüzden kimi üzdüğüne dikkat et.

BOĞA

Bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın size söylediklerini gerçek değerinde almaya meyilli olabilirsiniz. Neden size yalan söylesinler? Ama gezegenler, içinizdeki şüpheyi bastıramayacağınız konusunda uyarılarda bulunuyor. Bunun yerine içgüdülerinizi dinleyin. Size çok farklı bir hikâye anlatabilirler.

İKİZLER

Yaşam tarzınızda değişiklik yapmak acı verici olabilir ama derinlerde bir yerde bunun yapılması gerektiğini biliyorsunuz, bu yüzden dişinizi sıkın ve iyi bir iş çıkartın. Uzun vadeli başarınız, önümüzdeki iki veya üç gün içinde yapacağınız seçimlere bağlı olacaktır.

YENGEÇ

Bazı fikirleriniz şu anda biraz merkezden uzak görünüyor ve bu gerçek, önümüzdeki 24 saat içinde olacaklarla vurgulanacak. Bir yönde hareket ettiğinizi ancak başka bir yere gittiğinizi düşünüyorsanız, o zaman açıkça düşüncenizi sıfırlamanız gerekir.

ASLAN

Elbette iç sesinizin size ne söylediğini not edin ama sağduyuyu da kullanmayı ihmal etmeyin. Şu anda tek güvenli eylem, gerçeklerin hem evde hem de işte size rehberlik etmesine izin vermektir.

BAŞAK

Korkularınız bugün sizinle kolayca kaçabilir, bu yüzden ne olursa olsun sakin kalacağınıza ve uzun vadeli hedeflerinize odaklanacağınıza dair kendinize söz verin. Hayatta şükredecek o kadar çok şeyiniz var ki, neden endişeleniyorsunuz?

TERAZİ

Arkadaşlıkları hafife almak gibi bir şey değil ama özel bir kişi, onları son zamanlarda ihmal ettiğinize inanıyor gibi görünüyor. Bunun neden olduğunu öğrenin, sonra onlara karşı duygularınızın biraz değişmediğine dair güvence verin. Yapabiliyorsan kanıtla.

AKREP

Artık yakın geçmişteki herhangi bir zamandan daha yükseği hedeflemelisiniz. Hedeflerinizi paylaşan insanlarla güçlerinizi birleştirirseniz, gerçekten ulaşılamayacak bir hedef yoktur, bu yüzden ekibinizi bir araya getirin ve gözlerinizi o dağın zirvesine dikin.

YAY

Bugün kendi bakış açınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız endişelenmeyin. Konuşkan biri olabilirsin ama sen bile bazen ikna güçlerini yanlış kullanırsın. Bu sadece geçici bir uyarıdır, bu yüzden ses tellerinize bir gargara yapın ve tekrar konuşmaya hazırlanın.

OĞLAK

Bir iş meselesine dahil olduğunuz birinin sizden uzak durduğu izlenimi altında olabilirsiniz, ancak bu muhtemelen doğru değildir. Durum tespiti yapın, ancak açık fikirli olun. Belki de ilgisiz nedenlerle garip davranıyorlar.

KOVA

Başkalarını kendi bakış açınıza katılmaya ikna edebilmeniz, bakış açınızın doğru olduğu anlamına gelmez. Sosyal veya politik bir meseleyle ilgili olarak muhtemelen yanlış yere geldiniz, bu yüzden belki de düşüncesini kontrol etmesi gereken sizsiniz.

BALIK

Başkalarının ne düşünebileceği konusundaki endişenizin sizi bugün heyecan verici bir şey yapmaktan alıkoymasına izin vermeyin. Size doğru geliyorsa, devam edin ve daha sonra olası sonuçlar hakkında endişe edin. Daha da iyisi, hiç endişelenme.


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