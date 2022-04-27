Günlük burç yorumları: 27 Nisan Çarşamba günü tüm burç yorumları!

27 Nisan Çarşamba yani ayın yirmi yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 27 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün arzu ettiğiniz her ne ise, başkaları ona sahip olmanıza izin vermese bile, onu elde etmenin bir yolunu bulacaksınız. “Hayır”ı cevap olarak kabul etmeyi reddettiğiniz o ruh hallerinden birindesiniz. Yoluna çıkan herkes pişman olacak!

BOĞA

Sizi bir şekilde hayal kırıklığına uğratan bir arkadaşınızı elbette affedin, ancak birlikte hareket etme fırsatlarının tükenmekte olduğunu bildiklerinden emin olun. Boğa, Zodyak'ın en rahat burçlarından biri olabilir ama sen kimsenin maşası değilsin.

İKİZLER

Bugün işverenleri ve diğer önemli insanları etkilemek için ne gerekiyorsa yapın, ancak aşırıya kaçmayın ve tutulması zor olabilecek sözler vermeye başlamayın. Ayrıca, uzun vadeli planlarınız hakkında bilgi edinmek isterlerse biraz kaçamak davranmak faydalı olabilir.

YENGEÇ

Evde oturup televizyon seyretmeyin, dışarı çıkın ve sizi her seviyede zorlayan gerçek bir macera yaşayın. Zodyak'ın ana işaretlerinden biri olarak, güvenli oynamak için doğmadınız, hayat oyununu kazanmak için doğdunuz.

ASLAN

Bugün bir şeyi gizli tutmaya ne kadar çok çalışırsanız, bilginin kaçması o kadar olasıdır, bu yüzden anlatıyı kontrol edebilir ve neler olup bittiğini ortaya çıkaran siz olabilirsiniz. Yine de ne kadar az insanın şaşırdığına şaşırabilirsiniz!

BAŞAK

Günlük bir rutin belirlemek ve onu titizlikle takip etmek, size iyi gelecektir. Verdiğiniz bir borç beklenmedik şekilde size geri dönüyor. Kariyerinizde beklenmeyen kazanımlar elde edeceksiniz. Ev veya araç almayı düşünenler biraz daha beklemekte fayda var.

TERAZİ

Yalnızca çok sayıda kişisel mesele için değil, diğer insanların sorunları için de endişeleniyorsunuz. Özetle, şu anda hayatı çok fazla ciddiye alıyorsunuz. Zihninizi ve vücudunuzu rahatlatan bir şey yapın.

AKREP

Kalbin işleri şu anda mükemmel. Bu yüzden sevginizin nesnesinin onları ne kadar sevdiğinizi bilmesine izin vermeyin! Genellikle bu kadar savunmasız hissetmekten hoşlanmazsınız ama bugün acilen kalpten konuşma ihtiyacı hissedeceksiniz.

YAY

Sevdiğiniz insanlarla kaliteli zaman geçirin. Dünyada genel olarak ilgilenmesi gereken bin bir tane şey olabilir ama her biri bekleyebilir. Bu, aileyi ilk sıraya koymak için çok uygun bir gün.

OĞLAK

Haritanızın en açık ve dışa dönük alanlarından ikisindeki kozmik aktivite, bugünü eğlence ve oyun fırsatlarının neredeyse sınırsız olduğu bir gün haline getiriyor. İyi bilenmiş mizah anlayışınıza çıkıp oynamasına izin verin.

KOVA

Hayatta hiçbir şeyin bedavaya gelmediği doğru olabilir ama evrenin size hiçbir sebep yokken iyi bir şey verdiği zamanlar vardır ve bu onlardan biri olabilir. Şüphelenmenize gerek yok. Gerçekten şanslı gününüz.

BALIK

Venüs ve Neptün, bugün doğum burcunuzda güçlerini birleştiriyor, kim olduğunuzdaki tüm iyi şeyleri ön plana çıkaracak bir kombinasyon. Doğada kötü veya olumsuz bir şey yapmayın, söylemeyin ve hatta düşünmeyin. Dünya harika ve sen de öyle.



