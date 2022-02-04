Günlük burç yorumları: 4 Şubat Cuma günü tüm burç yorumları!

4 Şubat Cuma yani ayın dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 4 Şubat Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, kariyerinizde önemli bir gelişmenin yaşanacağı bir gün olabilir. Sabah uyandığınızdan itibaren değişimi hissedeceksiniz. Motivasyonunuz her geçen dakika daha fazla artacak. Çevreyle ilgili bazı şeyler yapmak istiyor ama ne yapacağınıza karar veremiyorsanız israfı azaltarak ilk adımları atabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün iş yerinde göstereceğiniz üstün performans üstleriniz tarafından fark edilecek. Günlük görevlerinizin ötesine geçmeye çalışın ve o terfiyi en çok sizin hak ettiğinizi gösterecek adımları bugün atmaya gayret gösterin. Enerjinizi kişisel işlerinize de saklayabilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, manevi yönünüzün ön plana çıktığı bir gün olabilir. Bugün bir yoga sınıfına kayıt yaptırabilir veya meditasyon uygulamalarından birini indirerek ilk adımları atabilirsin. Sakinliğe ihtiyacın var. Aradığın ilhamı sakinliğin içinde bulma ihtimalin çok yüksek. Sosyal medyaya takılıp günlük görevlerinizi ihmal etmemeye özen gösterin.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, haftanın son günü kendinizi tazelenmiş hissedeceksiniz. Son çalışma gününde enerjinizle ofisi adeta canlandıracaksınız. Bu enerji bekar Yengeç burçlarına yeni bir aşk olarak geri dönebilir. Şu anda bir ilişkiniz varsa, hafta sonu sevgilinizle geçireceğiniz romantik anların planlarını yapıyor olabilirsiniz. Yeni aşk peşinde olan Yengeç burçlarının birkaç hayran çekeceği kesin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, hafta sonuna bu kadar çok yaklaşmışken macera dolu planlar yapmak isteyebilirsiniz. O kadar yoğun bir iş günü geçireceksiniz ki günün sonunda değil plan yapmak elinizi kaldırmaya bile haliniz kalmayabilir. Saat gece yarısını göstermeden yatakta olmanız muhtemel.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün değişimin değerini anlayacağınız bir gün olacak. Siz mevcut çalıştığınız yeri ve işi sevmiyor olsanız bile üstleriniz sizi takdir etmekten geri durmuyor. Üzerinizdeki gereksiz gerilimin esiri olmayın, bırakın gitsin. Özellikle gerilimli konuları evde açmanın hiç zamanı değil. Birisi yanlışlıkla canınızı sıksa bile aşırı tepki vermemeye çalışın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, hedeflerinizi bir planlama haline getirmezseniz zamanla hafızanızdan silinip gitmeye başlayacak. Çok yoğun bir dönemden geçiyorsanız unutmamak için bir kenara ayrıntılarıyla yazın ve zamanının gelmesini bekleyin. Hem iş hem de aşk hayatında geri adım atan siz olmazsanız kazanan olarak çıkacaksınız. Gerilimleri hissettiğiniz an kavgaya tutuşmak yerine diyaloğa girerseniz her iki taraf için de kazançlı bir durum ortaya çıkarmış olursunuz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, birlikte yaşadığınız insanlar farkında olsun ya da olmasın bugün herkesi baskılayacağınız bir gün olacak. Kararları vermekten, son sözü vermekten çekinmeyin. Bu akşam eleştiri yaparken sınırları aşmamaya özen gösterirseniz sevdiğiniz birinin kalbini kırmaktan son dakikada kurtulmuş olursunuz.

YAY

Sevgili Yay burçları, egonuzu kontrol altına almazsanız bugün daha sonra pişman olacağınız yaramazlıklar yapabilirsiniz. Tabii ki yaşadıklarının tadını çıkar ama dengeyi sağlamayı da unutma. İlerleyen saatlerde daha otoriter bir ruh haline bürünebilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün parayı yöneten yönünüz ön plana çıkarak sizi bazı planlar yapmaya itebilir. Akıllı finansal hamleler sayesinde geleceğiniz için önemli bir birikimin ilk adımlarını atabilirsiniz. Kişisel gücünüzü hafife almayın. Ama bu gücünüzü akşam saatlerinde ortaya çıkacak olan gerilimlerde tartışmayı kazanan taraf olmak için kullanmayın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün herkese karşı eşit ve net bir duruş sergileyeceksiniz. Bugün planlar yapıp komutlar vermekten çekinmeyin. Üzerinizdeki etkileyici enerji sayesinde istediklerinizi çok da zorlamadan yapabileceğinizi fark edeceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün kredi kartınızı çok hızlı çıkarmamaya çalışın. Genel olarak harcama yapma eğilimindesiniz ve daha ay başındayız. Tutarlı giderseniz kazanan siz olursunuz. Er ya da geç ilginizi kaybedeceğiniz abartılı öğelerden kaçınmak isteyeceksiniz. Akşam üstü gelmekte olan gerilimlerden kaçınarak, günü daha huzurlu bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

