Günlük burç yorumları: 5 Mart Cumartesi günü tüm burç yorumları!

5 Mart Cumartesi yani ayın beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 5 Mart Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bu hafta sonu ortaklarınız ve meslektaşlarınızla iyi geçinmek için çaba gösterin. Onların en iyi arkadaşı olmak zorunda değilsiniz ama birlikte üzerinde çalıştığınız konularda ilerleme görmek istiyorsanız, daha olumsuz duygularınızı gizlemelisiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, ilerleyen saatler hatta hafta sonu boyunca ne kadar yol alırsanız yılın ilerleyen dönemlerinde başarıyı yakalama olasılığınız artacak. Bu hafta sonu gelecek planlarını gözden geçirmek için zaman ayırmayı unutma. Hepsini kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Jüpiter, haritanızda. Bu da arkadaşlık alanında, ekip çalışmasının gidilecek yol olduğu anlamına gelir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, Jüpiter'in haritanızın kariyer alanındaki etkisi, herkesle çok kolay iletişime geçmenizi sağlayacak. Bu beceriden en iyi şekilde yararlanmanız gerekir. İşverenler ve diğer otorite figürleri, “her şeyi yapabilirim” tavrınızdan çok etkilenecek.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bazı olayların neden meydana geldiğini anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ancak, gerçekten önemli mi? Evren bu hafta sonu yanınızda, bu yüzden daha az düşünüp daha çok hareket etmeye çalışın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bulunduğunuz bir iş ortaklığında beklenmeyen olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Ya siz ya da karşı taraf bu ortaklıktan uzaklaşmak isteyebilir. Ancak bunun uzun vadeli bir başarı olmasını istiyorsanız, kesin bir taahhütte bulunmanız gerekir. Hemen harekete geçmelisiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları önümüzdeki 48 saat içinde insanlarla iyi geçinmek için çaba harcarsanız, şaşırtıcı ödüller kazanabilirsiniz. Jüpiter'in zıt burcunuzdaki etkisi, şu anda herkesin ayın en güzeli olduğunuz anlamına geliyor. Bunun sana fayda sağlaması için çabalamalısın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, kaçan fırsatlar için pişmanlık duymanın bir anlamı yok o yüzden daha fazla vakit kaybetmeden harekete geçmelisin. Bu hafta sonu gözlerinizi ufka doğru çevirin. Yeni fırsatlara karşı daha hızlı hareket etmeniz gerektiğini artık öğrendiniz. İş cephesinde, özellikle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan olaylar, uzun vadeli başarıya giden yolu açacaktır.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, sizi hayal kırıklığına uğratan insanlara kızmanın veya üzülmenin bir anlamı yok. Bunun yerine, kişisel duygularınızı bir tarafa itin ve kendi fırsatlarınızı yaratmaya odaklanın. Balık burcundaki Güneş ve Jüpiter şimdi sizin için her şeyi mümkün kılıyor.

YAY

Sevgili Yay burçları, ev cephesinde daha kararlı olmalısın. Yola çıkmayı ortaklarınıza ve sevdiklerinize bırakırsanız, hiçbir yere gitmeyebilir ve onlardan kontrolü ele almalarını istediğiniz için pişmanlık duyabilirsiniz. Yapılması gerekeni yapın ve şimdi yapın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, kişisel ve profesyonel olarak kendinize bir isim yapmak istiyorsanız, o zaman dünyaya açılmalı ve hayat denen büyük oyuna katılmalısınız. Sadece kazanmak ve kaybetmek açısından değil, eğlenmek açısından da düşünün.

KOVA

Sevgili Kova burçları, yeni bir başlangıç geliyor, onu iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz ve sonraki 48 saat içinde olanlar sizi bu yeni başlangıcın hevesle kucaklamanız gereken bir şey olduğuna inanmaya teşvik edecek.

BALIK

Sevgili Balık burçları, burcunuzdaki Güneş ve Jüpiter, önümüzdeki 48 saat boyunca olumsuz olayları lehinize çevirmeye yardımcı olacak. Kısa vadeli aksiliklerin ötesine bakın ve büyük resmin nasıl şekillendiğini görün. O resimde bir yer size özel olarak ayrılmıştı.



