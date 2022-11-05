Günlük burç yorumları: 6 Kasım Pazar günü tüm burç yorumları!

6 Kasım Pazar günü yani ayın altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 6 Kasım Pazar günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Her son avantaj için savaşmanız gerektiği doğru değil ve gezegenler bunu bu hafta sonu yaparsanız hiçbir şey elde edemeyeceğiniz konusunda uyarıyorlar. Daha fazla takım oyuncusu olmayı düşündünüz mü? Gülme, sana iyi gelebilir!

BOĞA

Bazı konular sizin için çok karmaşıkmış gibi görünebilir, ancak ne zamandan beri böyle bir yenilgici oldunuz? Bugün akışına bırakın ve kaderin size zamanı geldiğinde parlama fırsatı vereceğine güvenin.

İKİZLER

Yılın başlarında verdiğiniz bir karar hakkında tekrar düşünmeniz gerekebilir. O zamanlar yapılacak doğru şey gibi görünüyordu ama şimdi ortaklara ve meslektaşlarınıza verdiğiniz sözlerin bazılarının çok iyimser olduğu açık.

YENGEÇ

Bu hafta sonu iyi bir haber gibi görünen şey, ay tutulması zamanı dışında herhangi bir şey olabilir, bu yüzden bu konuda fazla heyecanlanmayın. Beklentilerinizde biraz fazla iyimser olduğunuz için olabilir mi? Evet olabilir!

ASLAN

Sizi hayal kırıklığına uğrattığını düşündüğünüz birinden sevginizi esirgemek isteyebilirsiniz ama bu durumu nasıl daha iyi hale getirecek? Bunun yerine, onlara neyi neden yaptıklarını önceden sorun. Belki de onlara açık olan tek seçenek buydu.

BAŞAK

En ufak bir önemi olmayan bir şey için neden endişeleniyorsun? Büyük olasılıkla bunun nedeni, hayal gücünüzün size oyunlar oynamasına izin vermenizdir, bu nedenle gerçek Başak moduna geri dönün ve duruma tamamen pragmatik bir bakış açısıyla bakın.

TERAZİ

İnsanların hakkınızda açıkça doğru olmayan şeyler söylemelerine izin vermemelisiniz. Sakin olun, ancak yanlış bilgilendirildiklerini veya kasten kötü niyetli olduklarını kesin olarak bilmelerini sağlayın. Her iki durumda da hiçbirine sahip değilsin!

AKREP

Bu hafta sonu duygusal bir sorunla başa çıkmanın en iyi yolu, onu tamamen görmezden gelmek olabilir. Tabii ki öylece yok olmayacak, ama eğer onu ilgisiz bırakırsanız, daha olumlu duyguların ortaya çıkması için çok ihtiyaç duyulan bir alan yaratacaktır.

YAY

Uzun zaman önce çözüldüğünü düşündüğünüz bir şeyin hala sorunlara neden olduğunu anladığınız an, tüm zamanınızı ve enerjinizi, bunun bir kez ve herkes için ele alındığından emin olmaya yönlendirmeniz gerekir. Bunu bu hafta sonu önceliğiniz yapın.

OĞLAK

Bir sosyal etkinlikle ilgili yaptığınız planlar, yeni bilgiler ışığında bu hafta sonu ertelenmek, hatta iptal edilmek zorunda kalabilir. Sinir bozucu olabilir, ancak onlarla ilerlemekte ısrar ederseniz, fazla uzağa gidemezsiniz ve bu size bir servete mal olabilir.

KOVA

Bu hafta sonu planlarınızı, özellikle de hem evde hem de işte yapmayı düşündüğünüz değişiklikleri içeren planlarınızı kendinize saklamak akıllıca olabilir. Topun yuvarlanmasını beklerseniz, tüm suç sizde değilmiş gibi davranabilirsiniz.

BALIK

Bazı eski korkularınız istenmeyen bir şekilde geri dönmüş gibi görünse de gezegenler bunun yalnızca bir geçiş aşaması olduğunu gösteriyor, bu yüzden başınızı dik tutun ve hiçbir şeyin sizi korkutmuyormuş gibi davranın. Bu bir eylem olabilir ama seni daha iyi hissettirecek.



