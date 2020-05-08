Günlük burç yorumları 8 Mayıs Cuma - Ay, Yay burcuna geçiyor!

8 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın öğleden sonra seyrine Yay burcunda devam edeceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Benlik duygunuzu yükseltmenin zamanı geldi. Sen de en az herkes kadar iyisin, neden buna inanmıyorsun? Sorun şu ki, bir ego sahibi olma konusunda çok hassassınız. Herkesin bir egosu olduğunu bilseniz bile, kendinizin varlığı için kendinizi cezalandırırsınız! Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün entelektüel ve etkileyici yetenekleriniz gezegenlerden bir destek almalıdır. Olası bir işbirlikçiye bir proje sunma, ticarete katılma veya yazma hakkındaki düşüncelerinizi düzenlemek için mükemmel bir zaman. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Genel olarak, bugün için tahmin oldukça iyidir. Yönler, son birkaç hafta içinde ortaya çıkan her şeyin anlamını bulmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Hedeflerinize doğru ilerlerken kat ettiğiniz mesafeye rahatça bakmanız için bir fırsat. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Son birkaç gündür kendinizi biraz kaybolmuş gibi hissettiniz mi? Sis bugün kalkabilir ve sonunda kendinizi görebilirsiniz. Muhtemelen size saldıran ve kararınıza müdahale eden bir soruyu çözmeye istekli olursunuz Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Biraz hayal kırıklığına uğramış hissediyor olabilirsiniz. Belki de hedeflerinizi gözden kaçırmış ya da kendinize olan inancınızı yanlış yerleştirmişsinizdir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Belirli konuları radikal yollarla halletmek isteyebilirsiniz. Vizyon sahibi tarafınız, dünyanın yanlışlarının acı verici bir şekilde farkında olduğunuz anlamına gelir. Onları düzeltmek için harekete geçmemek için hiçbir neden görmüyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugün dışarıdaki olaylar açısından oldukça sakin olacak, ancak iç dünyanız büyük bir faaliyetin içinde olacak gibi görünüyor. Bugün, kariyer tahminlerinizin yanı sıra kalp atışlarınıza da çözüm bulabilmenizi diliyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Profesyonel hedefleriniz hakkında çok düşünceniz var. Olaylara farklı yaklaşmanın bir yolu olup olmadığını görmek için öğeleri gözden geçireceksiniz. Deneyebileceğiniz yeni yollar veya bir şeyler geliştirmenin yolları var mı? Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Her şeyi aynı anda yapamazsın. Hayatınızın her alanında kendinizi bir süperstar sanatçısı olmaya zorlarken stresinizi azaltmayı ve iyileşmeyi nasıl beklersiniz? Bugün performans için baskı yapmayın. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Mantığınızı ve aklınızı gerçeğe uyarlamak için iyi bir gün. Eğer yapmazsanız, bazı zihinsel problemlerle karşılaşacaksınız Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bugün seninle konuşmak biraz zor olacak. Başkalarından kolayca etkilenebilecek olan siz, insanların söylediği her şeyi dinleyecek ve eleştireceksiniz. Kafanıza duygusal veya belirsiz bir şey girmeyecek. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugün hedefinizi (herhangi bir hedefi) hedeflediğinizde, duygularınızı kapatın. Şüphe, korku hatta güven bir kenara itilmeli, yoksa izinizi kaçırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum