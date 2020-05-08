Günlük burç yorumları 8 Mayıs Cuma - Ay, Yay burcuna geçiyor!

8 Mayıs Cuma günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın öğleden sonra seyrine Yay burcunda devam edeceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 MAYIS Koç Günlük Burç Yorumu

Benlik duygunuzu yükseltmenin zamanı geldi. Sen de en az herkes kadar iyisin, neden buna inanmıyorsun? Sorun şu ki, bir ego sahibi olma konusunda çok hassassınız. Herkesin bir egosu olduğunu bilseniz bile, kendinizin varlığı için kendinizi cezalandırırsınız! Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün entelektüel ve etkileyici yetenekleriniz gezegenlerden bir destek almalıdır. Olası bir işbirlikçiye bir proje sunma, ticarete katılma veya yazma hakkındaki düşüncelerinizi düzenlemek için mükemmel bir zaman. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Genel olarak, bugün için tahmin oldukça iyidir. Yönler, son birkaç hafta içinde ortaya çıkan her şeyin anlamını bulmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Hedeflerinize doğru ilerlerken kat ettiğiniz mesafeye rahatça bakmanız için bir fırsat. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Son birkaç gündür kendinizi biraz kaybolmuş gibi hissettiniz mi? Sis bugün kalkabilir ve sonunda kendinizi görebilirsiniz. Muhtemelen size saldıran ve kararınıza müdahale eden bir soruyu çözmeye istekli olursunuz Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Biraz hayal kırıklığına uğramış hissediyor olabilirsiniz. Belki de hedeflerinizi gözden kaçırmış ya da kendinize olan inancınızı yanlış yerleştirmişsinizdir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Belirli konuları radikal yollarla halletmek isteyebilirsiniz. Vizyon sahibi tarafınız, dünyanın yanlışlarının acı verici bir şekilde farkında olduğunuz anlamına gelir. Onları düzeltmek için harekete geçmemek için hiçbir neden görmüyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız