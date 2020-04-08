Günlük burç yorumları 8 Nisan Çarşamba - Terazi burcunda dolunay!

8 Nisan Çarşamba günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Terazi burcunda dolunay evresine gireceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bugün para içeren evrak işleriyle uğraşabilirsiniz. Bu, keyifli bir durum olabilir çünkü para sizin yolunuza geliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Yarım kalan işlerinizi bugün bitirme telaşına düşebilir ancak ne yaptığınız konusunda aceleci davranmanız sonuca ulaşmanızı zorlaştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün dışarı çıkmak ve sosyalleşmek için güçlü bir istek içinde olabilirsimiz. Bazı arkadaşlarınıza ulaşmaya çalışırken telefonda çok fazla zaman harcayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün gerçekten katılmak isteyeceğiniz bir sosyal etkinliğe davet alabilirsiniz. Temasta bulunacağınız önemli kişiler bu toplantıda olabilir. Bununla birlikte, diğer sorumlulukların planlarınızı etkilediğini ve bir hayal kırıklığı dalgası yaşadığını görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Her zaman ziyaret etmek istediğiniz bir yere seyahat etme fırsatı, belki de ticari nedenlerle bugün yolunuza çıkabilir. Bu çok heyecan verici olabilir ancak düzenlemeleri yapmakta zorluk çekebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bir yere seyahat etme konusundaki hayaller bugün kafanızı kurcalayabilir. Muhtemelen durumunuzdan sıkıldınız ve rutininizi kırmak için bir şeyler yapmaya özlem duyuyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugün sevgilinizle görüşme isteğiniz reddedilirse, partnerinizin sizinle görüşmek istemediğini düşünmeyin. Muhtemelen işiyle alakalı sorumluluklarını yerine getirmek durumunda kalabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Son birkaç gün içinde yiyecek ve içeceklere yüklenmeniz sizi aşırı şişkin bir hale sokabilir. Kendinize biraz dikkat etmeniz, sizi hemen normale döndürecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün partner adayınız ile tanışmak için istek duyabilirsiniz ancak bu düşündüğünüz gibi olmayabilir. Meşgul olabilir, telefon mesajlarına veya e-postalarına yanıt veremeyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bir aile üyesiyle bugün zor bir gün geçirebilirsiniz. Onu neyin rahatsız ettiğini bulmak için en iyi yolu fark edemeyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün çoğunu bir parkta yürüyüş yaparak geçirebilir, zihninizi kurcalayan şeylerden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Kafanızda dönen şeyler, yaptığınız bir başvurunun sonucunu beklemek ya da başka bir ciddi düşünce olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Para meselelerini gereğinden fazla kafanıza takabilir, mali konuda sıkıntıya düşeceğinizi düşünebilirsiniz. Anack tedbir alırsanız ve gereksiz harcamalardan kaçınırsanız önlem için yeterli olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum