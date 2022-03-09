Günlük burç yorumları: 9 Mart Çarşamba günü tüm burç yorumları!

9 Mart Çarşamba yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burcu bir şeyi ya yapmak istersin ya da istemezsin. Henüz son kararını vermeden daha doğrusu veremiyorsun. Stresin yüzünden aşırı tepki vermemeye çalışmalısın. Bu tepkiler gereksiz ve faydasız. Kendi tutumlarınızın nasıl sorunlara yol açabileceğini görmeye başlayacaksınız ve bu konulardaki görüşlerinizi yavaş yavaş değiştireceksiniz.

BOĞA

Beklentilerini fazla analiz etmeyi bir kenara koyup akışına bırakırsan rahatlayacağını göreceksin. Duygularınızı ifade ederken manipülatif olmayın. Duygularınızı kalpten ifade edin. Sadece günün tadını çıkarırsanız ve neler olabileceği konusunda çok kafa yormazsan bir şeylerin değiştiğini göreceksin.

İKİZLER

Aşkı daha ulaşılabilir bir hedef olarak yeniden düşünmenin zamanı geldi. İlişkilerinizin çoğu, keşfedilmemiş aşk bölgelerine yapılan yolculuklar gibidir, ancak yolculuk bir kez rutin hale geldiğinde, kendinizi farklı bir şeyin özlemini çekerken bulursunuz. Hatayı kendi yöntemlerinizde görmeye başlıyorsunuz ve sonuç olarak uygun şekilde davranmaya başlayabileceksiniz.

YENGEÇ

Bir süredir ruh eşinizi arıyor ve başarılı olamadıysanız, karmaşık bağlantınızı nihayet tanımladığınız gün olabilir. Bu alanda olumlu değişiklikler bekleniyor. Etrafınıza bakın ve daha önce gözden kaçırmış olabileceğiniz yeni bilgi kaynaklarını keşfedin. Şaşırtıcı keşifler sizi bekliyor olabilir!

ASLAN

Bugün karizmanızla herkesin gözünü kamaştırma yeteneğine sahipsiniz. Gittiğiniz her yerde insanların aklını başından alacakmışsınız gibi görünüyor ve herkesin dikkatini çekmişsiniz. Kalbinizde hayran olduğunuz biriyle şans eseri karşılaşmanız, çok sayıda yeni şans ve deneyime yol açabilir.

BAŞAK

Kasvetli bir hayattansa aşkla dolu mutlu bir hayatın olmasını tercih edersin. Er ya da geç, aşk hayatınızda yelken açacak. İdeal partnerinizle iyi kurulmuş bir ağ aracılığıyla tanışmanız mümkündür. Kısa ama güzel ve keyifli bu ilişkinin nasıl sonlanacağı daha önemli. Ne olursa olsun, bu bağlantıyla ilgili her zaman hoş hatıralarınız olacak.

TERAZİ

Bugün bazı güzel romantik anılar yaratmanız mümkün olabilir. Siz ve partneriniz, dışarı çıktığınızda ilk kez buluşuyormuş gibi davranabilirsiniz. Arkadaşınızla gözlemlediğiniz bir şey hakkında iyi bir kahkaha atmak da mümkündür. Kaynak kim veya ne olursa olsun, bu anıların gerçekten unutulmaz olduğunu göreceksiniz.

AKREP

İlişkinizde nerede durduğunuzu bilmiyorsanız yanlış bir şey yok. Geri adım atmak ve olayların doğal olarak olması gerektiği gibi gelişmesine izin vermek sorun değil. Kişisel programınıza bir şey sıkıştırmaya çalışmayın. Aşk söz konusu olduğunda, onu kendi fikirlerinizle sınırlamak zorunda değilsiniz. İlişkiler, iki insanın kaderinin birliğidir ve kendi hızında hareket etmelidir.

YAY

Hayatınızdaki değişiklikler size gizlice girmiş olabilir ve bunun farkında bile olmayabilirsiniz. Ama hedefi gözden kaçırmayın. Bir partnerle birlikte taşınmak, dikkatlice düşünülebilecek bir şeydir. Evli olanlar, daha sonra hoş olmayan sürprizlerle karşılaşmamak için mali durumlarıyla ilgili tüm belge ve girişimleri değerlendirmelidir.

OĞLAK

Kendini sevmenin üzerinde çalışmaya değer bir şey olduğu gerçeğini görmezden gelme. Düşüncelerinizi ve duygularınızı yazılı olarak kaydedin. Yazma eyleminin kendisi sizin için oldukça rahatlatıcı olacak. Kendinize güçlü olduğunuzu ve kendi hayatınızın tamamına hâkim olduğunuzu hatırlatmak isteyeceksiniz.

KOVA

Sezgileriniz, kabul ettiğinizden çok daha duyulabilir. İlerlemek ve belirli bir konuda ihtiyaç duyduğunuz kapanışı almak istemiyorsanız, gerçekten demek istemediğiniz bir şeyi söylemeden önce iki kez düşünün. Bu deneyim sırasında sevgilinizle derinden ilgilenme fırsatına sahip olacaksınız.

BALIK

Şu anda kişisel yaşamınızda bir dizi önemli değişiklik yaşıyorsunuz. Muhtemelen, potansiyel bir romantik partner hakkında önemli bir şey öğreneceksiniz. Bu arada, bazılarınız kendinizi birdenbire önemli duygular yaşarken bulabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmalısınız.



