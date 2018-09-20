Günlük cilt temizliğini ne kadar doğru yapıyoruz?

Çünkü cildimiz, tanrının bize armağan ettiği bir elbisedir. Bu elbiseyi her cilt tipine uygun olan, temizleyicilerle, günlük temizliğine ve hijyen ine özen gösterirsek, korursak, bu değerli elbiseyi ömür boyu, büyük bir itinayla taşımış oluruz.

Günlük Temizliğin Önemi

Cildimizin sağlığını, güzelliğini temizlemeyle sağlarız. Cilt temizliği her cilde uygun olan kozmetiklerle yapılmalıdır. Bunlar cildin lipit tabakasını zedelemeden, temizleyen kozmetikler olmalıdır. Ayrıca cildin asit tabakasını yani PH değerini değiştirmemelidir.

Her Cilt Tipine Uygun Olan Temizleyici Çeşitleri

Temizleme Köpüğü: Krem kıvamında olan “Calming Clearing Foum ” temizleyici köpük, cildi koruyarak derinlemesine temizler. Yumuşak cilt temizleyici köpük her yaş ve her cilt tipine, hatta hassas ciltleri bile koruyarak derinlemesine temizlik sağlar. Göz çevresi ve makyaj çıkartıcı olarak ta ideal bir temizleyicidir.

Temizleme Jeli: Likit kıvamında cilt temizleyiciler vardır. Bu temizleyici jelleri genelde karma ve yağlı akne’ ye meyilli cilt yapılarına uygundur ve tavsiye ederim.