Günlük cilt temizliğini ne kadar doğru yapıyoruz?

Çünkü cildimiz, tanrının bize armağan ettiği bir elbisedir. Bu elbiseyi her cilt tipine uygun olan, temizleyicilerle, günlük temizliğine ve hijyen ine özen gösterirsek, korursak, bu değerli elbiseyi ömür boyu, büyük bir itinayla taşımış oluruz.
Günlük Temizliğin Önemi
Cildimizin sağlığını, güzelliğini temizlemeyle sağlarız. Cilt temizliği her cilde uygun olan kozmetiklerle yapılmalıdır. Bunlar cildin lipit tabakasını zedelemeden, temizleyen kozmetikler olmalıdır. Ayrıca cildin asit tabakasını yani PH değerini değiştirmemelidir.
Her Cilt Tipine Uygun Olan Temizleyici Çeşitleri
Temizleme Köpüğü: Krem kıvamında olan “Calming Clearing Foum ” temizleyici köpük, cildi koruyarak derinlemesine temizler. Yumuşak cilt temizleyici köpük her yaş ve her cilt tipine, hatta hassas ciltleri bile koruyarak derinlemesine temizlik sağlar. Göz çevresi ve makyaj çıkartıcı olarak ta ideal bir temizleyicidir.
Temizleme Jeli: Likit kıvamında cilt temizleyiciler vardır. Bu temizleyici jelleri genelde karma ve yağlı akne’ ye meyilli cilt yapılarına uygundur ve tavsiye ederim.
Temizleme Sütü: Süt kıvamında olan temizleyiciler, kuru ve hassas cilt yapılarına uyum sağlayarak yumuşak şekilde cildi temizler.
Tonikler: Tonik ve losyonlar, genelde ön temizleme yapıldıktan sonra. Pamuğun üzerine dökerek cilde uygulanır. Ve ön temizlikten sonra, gözeneklerde kalan kir, tozu arındırır, gözenekleri sıkıştırır.
Tonik 1: Her cilt tipine uygun olan “Face Tonic 1”cildi rahatlatıcı özelliği ile hassas ciltler içinde uygundur. Aloe Vera ve Hyaluronic acit içerir. Cildi nemlendirir, sakinleştirir. Ve ayrıca göz kompresi olarak kullanılabilir.
Antiseptik Tonik: Antiseptik tonik “Face Tonic 2” cildi toz, kirden arındırır, sterilize eder ve gözenekleri sıkıştırır. Her eve lazım olan bu tonik, ciltte oluşan kanamayı durdurur. Sinek, böcek ısırma gibi ciltte oluşan tahrişleri yatıştırır ve cildi sakinleştirir. Baylar için de traş sonrasına çok uygundur. Genelde akne ve yağlı cilt yapılarına uyum sağlar.
Makyaj Temizleyicileri: Göz makyaj temizleyicileri, özel olarak geliştirilmiştir. Göz çevresi cildini zedelemeden nazik bir şekilde temizleyen. Losyon bazında, krem kıvamında ve yağ içeren, göz makyaj temizleyicileridir. Bunlardan birini kullanmanızı tavsiye ederim.
Günlük Cilt Temizleme Sıralaması
Sabah Cilt Temizliği: Sabahları uyku mamurluğunu gidermek için, hemen kendimizi suyun altına atarız. Su, cilt ve vücudumuzu anında canlandırır. Yüz cildine uyum sağlayan, temizleme köpüğü, jeli, sütü belli miktarda avuç içine dökün ve nemli parmak uçlarınızla dıştan içe doğru masaj yaparak cildinize yedirin. Önce ılık su ve ardından soğuk suyla cildinizi durulayın, canlandırın. Hassas cilt tipleri hariç. Cildinizi ılık su ile durulayın. Yüzünüzü, temiz havlu veya tercih olarak klineks ile kurulayın. Daha sonra pamuğa yine cildinize uyum sağlayan tonikle silin ve sonra nemlendiricinizi sürün. Ardında güneş koruyucunuzu unutmayın sürün.
Akşam Cilt Temizliği: Günün yorgunluğunu gidermek ve günün tozu, kirinden arınmak için, akşam cilt temizliği çok önemlidir. Önce göz makyaj temizliğinden başlayalım. Göz çevresini nazikçe dıştan içe ve bastırmadan, ovalama yapmadan pamukla silin. Yine nemli pamukla göz çevresini silin kurulayın. Şimdi yüz, boyun ve dekol te ye kadar, avucunuza belli miktarda temizleme köpüğü, jeli, sütü olmak üzere birini dökerek, nemli parmak uçlarıyla dıştan içe doğru masaj yaparak cildinize yedirin. Ilık su ile cildinizi durulayın ve kurulama sonrası cildinize uyum sağlayan tonikle silin. Oh, cildim rahatladı nefes alıyor dersiniz. Yine kreminizi sürün, artık gevşeme, rahatlama saatlerindeyiz.
Sağlıklı ve Güzellik dolu günler dileği ile….
Nesrin Sürer
İnt. Dipl. Kozmetisyen
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