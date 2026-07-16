Bakalım sen ne kadar işkolik birisin... Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, o da testi çözmek!

Günlük kahve içme saatine göre ne kadar iş koliksin? 1/1 Gün içinde ilk kahveni ne zaman içersin? Sabah 05:00 - 07:30 arası: Güneş henüz doğarken veya dünya yeni uyanırken. Akşam veya Gece 20:00 ve sonrası: Herkes mesaiyi bitirip arkasına yaslandığında. Sabah 08:00 - 10:00 arası: Mesainin hemen başında, bilgisayarı açar açmaz. Öğleden sonra 15:00 - 17:00 arası: Günün son düzlüğünde, pilin bitmek üzereyken. Öğlen 12:00 - 14:00 arası: Yemek sonrasında, gün ortası rehavetini dağıtmak için. Sabit bir saatim yok: Canım ne zaman isterse, tamamen doğaçlama ve keyfi karar veririm.