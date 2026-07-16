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Günlük kahve içme saatine göre ne kadar iş koliksin?

Günün ilk kahvesini ne zaman içiyorsun? Sen bize yanıtı ver, biz de günün ilk kahvesini içtiğin saate göre ne kadar iş koliksin söyleyelim!

Günlük kahve içme saatine göre ne kadar iş koliksin?

Bakalım sen ne kadar işkolik birisin... Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, o da testi çözmek!

Günlük kahve içme saatine göre ne kadar iş koliksin?

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Gün içinde ilk kahveni ne zaman içersin?

Gün içinde ilk kahveni ne zaman içersin?
Sabah 05:00 - 07:30 arası: Güneş henüz doğarken veya dünya yeni uyanırken.
Akşam veya Gece 20:00 ve sonrası: Herkes mesaiyi bitirip arkasına yaslandığında.
Sabah 08:00 - 10:00 arası: Mesainin hemen başında, bilgisayarı açar açmaz.
Öğleden sonra 15:00 - 17:00 arası: Günün son düzlüğünde, pilin bitmek üzereyken.
Öğlen 12:00 - 14:00 arası: Yemek sonrasında, gün ortası rehavetini dağıtmak için.
Sabit bir saatim yok: Canım ne zaman isterse, tamamen doğaçlama ve keyfi karar veririm.
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