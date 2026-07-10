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Ofisteki kahve bardağı seçimine göre iş arkadaşların senin hakkında ne düşünüyor?

Sabah ofise gelip bilgisayarı açtığında ya da iş yerinde molana çıkarken kullandığın kahve bardağı aslında basit bir eşyadan ibaret değil. Tercih ettiğin kupa, ofisteki duruşun ve iş arkadaşlarına verdiğin sessiz mesajlar hakkında epey ipucu taşıyor!

Ofisteki kahve bardağı seçimine göre iş arkadaşların senin hakkında ne düşünüyor?

Hakkında neler düşünüyorlar?

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Bir kahve falı olmasa da kahve bardağı falı gibi düşünebilirsin. Seç birini!

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Philips Ev Aletleri
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