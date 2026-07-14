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Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi

Hepimiz tam birer kahve bağımlısıyız! Sabah gözümüzü açar açmaz, iş yerinde teslim tarihleri sıkıştırırken ya da akşam arkadaşlarla dedikodu kazanını kaynatırken elimiz hep o kupaya gidiyor. Hele bir de havalar ısındıysa, o buzlu soğuk kahvelerin tadına doyum olmuyor.

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi

Ama ufak bir sorunumuz var... O bardağın içine attığımız normal buzlar eridikçe, güzelim kahvemiz yavaş yavaş "kahve aromalı suya" dönüşüyor. Kafelerde içtiğimiz o yoğun, her yudumda başka bir lezzet patlaması yaşatan kahvelerin sırrı ne sanıyordunuz? Tabii ki aromatik buz küpleri!

Hazırsanız buz kalıplarını dolaptan çıkarın!

1. Espresso Küpleri

Sosyal medyada gördüğünüz o estetik soğuk kahve videolarının sırrı tam olarak bu! Kahveniz eridikçe sulanmıyor, aksine içtikçe sertleşiyor.

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi 1
Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı granül kahve veya 2 shot espresso
  • 1.5 su bardağı sıcak su
    Hazırlanışı: Granül kahveyi sıcak suda iyice eritin (espresso kullanıyorsanız üzerine biraz su ekleyip seyreltin). Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Buz kalıbına döküp dondurun.

2. Karamel Macchiato Küpleri

Bu küplerle evde saniyeler içinde lüks kahve deneyimi yaşayacaksınız.
Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi 2

Malzemeler:

  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 2 yemek kaşığı hazır karamel sosu
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
    Hazırlanışı: Sütü bir kaba alın. İçine karamel sosunu ve vanilyayı ekleyip tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kalıplara paylaştırıp dondurucuya atın.

3. Tarçınlı & Akçaağaç Şuruplu Küpler

Kahveye tarçın kokusunu yakıştıranlar burayı iyi okusun.
Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi 3
Malzemeler:

  • 1.5 su bardağı demlenmiş filtre kahve
  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın
  • 1.5 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya süzme bal
    Hazırlanışı: Kahve henüz sıcakken içine tarçın ve şurubu ekleyip tarçın topakları kaybolana kadar iyice çalkalayın/karıştırın. Tamamen soğuyunca dondurun.

4. Yoğun Mocha Küpleri

"Canım fena halde çikolata çekiyor ama kahve de içmem lazım" dediğiniz o kararsız anların tek bir kurtarıcısı var.

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi 4
Malzemeler:

  • 1.5 su bardağı sıcak filtre kahve
  • 2.1 tatlı kaşığı kakao
  • 2 yemek kaşığı damla çikolata.
    Hazırlanışı: Sıcak kahvenin içine çikolata ve kakaoyu ekleyin. Çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırın. Karışım soğuduktan sonra buz kalıbına aktarın.

5. İki Renkli Katmanlı Küpler

Misafirlerinize ikram ettiğiniz anda "Bunu hangi kafeden aldın?" sorusunu sorduracak, tam bir görsel şölen.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı demlenmiş kahve
  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı şeker veya şurup
    Hazırlanışı: Buz kalıbının yarısını sade kahveyle doldurup dondurucuya atın ve 1 saat bekletin. Diğer yanda süt ile şekeri karıştırın. Donan kahve küplerinin üzerine bu sütü ekleyip tekrar dondurun.

6. Hindistan Cevizi Sütü & Vanilya Küpleri

Geleneksel tatlardan sıkılanlar ve laktozsuz ve vegan beslenenler için yumuşacık, egzotik bir alternatif.

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi 5

Malzemeler:

  • 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü
  • 1 çay kaşığı vanilya özütü
  • 1 tatlı kaşığı agave veya bal
    Hazırlanışı: Tüm malzemeleri küçük bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Bekletmeden buz kalıbına dökün ve dondurun.

7. Taze Naneli Kahve Küpleri

Sıcak yaz günlerinde içinizi buz gibi yapacak, "Ben öyle ağır kahve sevemiyorum" diyenlerin favorisi olacak tarif.
Malzemeler:

  • 1.5 su bardağı demlenmiş ve soğutulmuş filtre kahve
  • 10-12 adet taze nane yaprağı
  • 1 tatlı kaşığı esmer şeker
    Hazırlanışı: Kahve sıcakken esmer şekeri içinde eritin ve soğumaya bırakın. Buz kalıbının her gözüne 1-2 adet taze nane yaprağı yerleştirin. Üzerine soğuyan kahveyi döküp dondurun.

8. Portakal Kabuklu Küpler

Kahve çekirdeklerindeki o gizli narenciye notalarını havaya uçurmak ve kahve gurmeliğinizi konuşturmak istiyorsanız tam yerindesiniz.
Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi 6

Malzemeler:

  • 1.5 su bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı filtre kahve
  • 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu (sadece turuncu kısmı)
    Hazırlanışı: Kahveyi demlerken (French press veya makinede) portakal kabuklarını kahveyle birlikte hazneye koyun ve demleyin. Demlenen aromatik kahveyi süzün, soğutun ve dondurun.

9. Badem Sütü & Bal Küpleri

Hem sağlıklı yaşayayım hem de kahvem hafif fındıksı, tatlı bir aromaya sahip olsun diyenlerin yeni gözdesi.
Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi 7

Malzemeler:

  • 1 su bardağı badem sütü
  • 1 yemek kaşığı süzme bal
    Hazırlanışı: Balın süt içinde kolayca erimesi için badem sütünü çok hafifçe ısıtın. Balı ekleyip karıştırın, soğuduktan sonra kalıplara döküp dondurun.

10. Kurabiyeli ve Kremalı Küpler

Diyetleri rafa kaldıracak, "Ben kahveyi bol malzemeli severim" diyenlerin rüyalarına girecek o son vuruş!

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı krema
  • 3-4 adet Oreo veya yulaflı kurabiye
    Hazırlanışı: Süt ve kremayı bir kapta karıştırıp buz kalıplarına paylaştırın. Kurabiyeleri elinizle küçük parçalara ufalayın ve kalıplardaki sütlü karışımın üzerine serpiştirip hafifçe bastırarak dondurun.
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