Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyın! Mutfağınızdaki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 10 farklı aromatik küp tarifi

Ama ufak bir sorunumuz var... O bardağın içine attığımız normal buzlar eridikçe, güzelim kahvemiz yavaş yavaş "kahve aromalı suya" dönüşüyor. Kafelerde içtiğimiz o yoğun, her yudumda başka bir lezzet patlaması yaşatan kahvelerin sırrı ne sanıyordunuz? Tabii ki aromatik buz küpleri!

Hazırsanız buz kalıplarını dolaptan çıkarın!

1. Espresso Küpleri

Sosyal medyada gördüğünüz o estetik soğuk kahve videolarının sırrı tam olarak bu! Kahveniz eridikçe sulanmıyor, aksine içtikçe sertleşiyor.



Malzemeler:

2 yemek kaşığı granül kahve veya 2 shot espresso

1.5 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı: Granül kahveyi sıcak suda iyice eritin (espresso kullanıyorsanız üzerine biraz su ekleyip seyreltin). Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Buz kalıbına döküp dondurun.

2. Karamel Macchiato Küpleri

Bu küplerle evde saniyeler içinde lüks kahve deneyimi yaşayacaksınız.



Malzemeler:

1 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı hazır karamel sosu

1 çay kaşığı vanilya özütü

Hazırlanışı: Sütü bir kaba alın. İçine karamel sosunu ve vanilyayı ekleyip tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar karıştırın. Kalıplara paylaştırıp dondurucuya atın.

3. Tarçınlı & Akçaağaç Şuruplu Küpler

Kahveye tarçın kokusunu yakıştıranlar burayı iyi okusun.



Malzemeler:

1.5 su bardağı demlenmiş filtre kahve

1 tatlı kaşığı toz tarçın

1.5 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya süzme bal

Hazırlanışı: Kahve henüz sıcakken içine tarçın ve şurubu ekleyip tarçın topakları kaybolana kadar iyice çalkalayın/karıştırın. Tamamen soğuyunca dondurun.

4. Yoğun Mocha Küpleri

"Canım fena halde çikolata çekiyor ama kahve de içmem lazım" dediğiniz o kararsız anların tek bir kurtarıcısı var.



Malzemeler:

1.5 su bardağı sıcak filtre kahve

2.1 tatlı kaşığı kakao

2 yemek kaşığı damla çikolata.

Hazırlanışı: Sıcak kahvenin içine çikolata ve kakaoyu ekleyin. Çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırın. Karışım soğuduktan sonra buz kalıbına aktarın.

5. İki Renkli Katmanlı Küpler

Misafirlerinize ikram ettiğiniz anda "Bunu hangi kafeden aldın?" sorusunu sorduracak, tam bir görsel şölen.

Malzemeler:

1 su bardağı demlenmiş kahve

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı şeker veya şurup

Hazırlanışı: Buz kalıbının yarısını sade kahveyle doldurup dondurucuya atın ve 1 saat bekletin. Diğer yanda süt ile şekeri karıştırın. Donan kahve küplerinin üzerine bu sütü ekleyip tekrar dondurun.

6. Hindistan Cevizi Sütü & Vanilya Küpleri

Geleneksel tatlardan sıkılanlar ve laktozsuz ve vegan beslenenler için yumuşacık, egzotik bir alternatif.

Malzemeler:

1 su bardağı Hindistan cevizi sütü

1 çay kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı agave veya bal

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri küçük bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Bekletmeden buz kalıbına dökün ve dondurun.

7. Taze Naneli Kahve Küpleri

Sıcak yaz günlerinde içinizi buz gibi yapacak, "Ben öyle ağır kahve sevemiyorum" diyenlerin favorisi olacak tarif.

Malzemeler:

1.5 su bardağı demlenmiş ve soğutulmuş filtre kahve

10-12 adet taze nane yaprağı

1 tatlı kaşığı esmer şeker

Hazırlanışı: Kahve sıcakken esmer şekeri içinde eritin ve soğumaya bırakın. Buz kalıbının her gözüne 1-2 adet taze nane yaprağı yerleştirin. Üzerine soğuyan kahveyi döküp dondurun.

8. Portakal Kabuklu Küpler

Kahve çekirdeklerindeki o gizli narenciye notalarını havaya uçurmak ve kahve gurmeliğinizi konuşturmak istiyorsanız tam yerindesiniz.



Malzemeler:

1.5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı filtre kahve

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu (sadece turuncu kısmı)

Hazırlanışı: Kahveyi demlerken (French press veya makinede) portakal kabuklarını kahveyle birlikte hazneye koyun ve demleyin. Demlenen aromatik kahveyi süzün, soğutun ve dondurun.

9. Badem Sütü & Bal Küpleri

Hem sağlıklı yaşayayım hem de kahvem hafif fındıksı, tatlı bir aromaya sahip olsun diyenlerin yeni gözdesi.



Malzemeler:

1 su bardağı badem sütü

1 yemek kaşığı süzme bal

Hazırlanışı: Balın süt içinde kolayca erimesi için badem sütünü çok hafifçe ısıtın. Balı ekleyip karıştırın, soğuduktan sonra kalıplara döküp dondurun.

10. Kurabiyeli ve Kremalı Küpler

Diyetleri rafa kaldıracak, "Ben kahveyi bol malzemeli severim" diyenlerin rüyalarına girecek o son vuruş!

Malzemeler: