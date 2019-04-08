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Günümüz modasının yüzünü değiştiren 10 mükemmel model

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Gerçek güzelliğin hiçbir şekli, ağırlığı veya rengi yoktur - bu yavaş yavaş modern moda dünyasının sloganı haline gelmektedir. Podyumda ve moda dergilerinde, sınırları zorlayan ve güzel model algımızı değiştirmeye çalışan sıra dışı görünümleri olan daha fazla insan görebiliriz. Biz, güzelliğin çeşitli şekillerde var olduğuna inanıyor, bu yüzden cazip ama sıradışı görünümleriyle popülerlik kazanmayı başaran 10 eşsiz modele bir göz atma şansı sunuyoruz.

Onlar farklılıklarıyla güzel! Geleneksel güzellik algısını yıkan kadınlarla tanışın

Moda dünyasında artık onlar da var!

SARA GEURTS

SARA GEURTS
Bu kadın sadece 28 yaşında, ama çok daha yaşlı görünüyor. Bunun nedeni, derisinin esnekliğinden sorumlu olan kollajen üretimini engelleyen nadir bir genetik durumdur. Aşırı sarkık tenine rağmen , Sara kendini dünyaya açıklama cesaretini buldu. Bugün yavaş yavaş moda dünyasında profesyonel bir model olma yolunda ilerliyor.

PRECIOUS LEE

PRECIOUS LEE
Sport Illustrated'da yer alan ilk siyahi büyük beden model olan Precious Lee, birçok markanın büyük beden modelliğini yaparken bir yandan da Instagram paylaşımlarıyla kadınlara bedenlerini sevmelerini öğütlüyor.

REFILWE MODİSELLE

REFILWE MODİSELLE
Güney Afrikalı model albinizmle yaşayan ilk profesyonel model olarak bilinir. 13 yaşında başladığı modellik kariyerine tüm hızıyla devam ediyor.

LARA STONE

LARA STONE
Hollandalı manken Lara Stone'un ön dişleri ayrık. Ancak güzel model bunun düzeltilmesi için bir girişimde bulunmadı. Hatta Lara'dan etkilenen birçok kişi ön dişleri arasında boşluk oluşturmak için ortodontik prosedürleri tercih etti.

NASTYA KUMAROVA

NASTYA KUMAROVA
İlk bakışta, Nastya Kumarova güzel ve kırılgan bir porselen bebek gibi görünüyor. Fakat gerçekte, gözlerinde, saçında ve derisinde yeterli pigmentin olmadığı bir durum olan albinizm'den muzdarip. Bununla birlikte, bu durum onun muhteşem bir görünüme sahip bir model haline gelmesini engelleyemedi.

ALBA PAREJO

ALBA PAREJO
Alba Parejo, derisinde 500'den fazla doğum lekesiyle doğdu. Bazılarını düzelttirmek için, vücudunda yara izi bırakan 30 ameliyat geçirdi. Akranları ona “canavar” dese de o modellik kariyerinde hızla yükseldi. Bugün Alba, reklam panolarında, gazetelerde ve ünlü markaların düzenlediği defilelerde sıksık görebilceğiniz bir model.

MADELİNE STUART

MADELİNE STUART
Avustralyalı model Madeline Stuart Vogue, Cosmopolitan gibi dünyaca ünlü dergilere poz vermiş, ünlü mankenlerle aynı podyumu paylaşmış inanılmaz hikayesiyle binlerce insan için ilham kaynağı olmuş bir isim. Profesyonel bir model olmaya karar verdiğinde, rüyasını gerçekleştirecek bir şey yapmaya istekliydi ve hiçbir şey onu durduramazdı, hatta Down Sendromu bile. Madeline, birçok markanın kampanyası için önemli bir yüz. Şimdiler ise Victoria's Secret modeli olmak için çalışıyor.

KELLY KNOX

KELLY KNOX
Sol kolu olmadan dünyaya gelen Kelly, protez kullanmayı reddetti. Bunun yerine, kişiliğini ifade eden ve kimliğini başkalarına gösteren bir aksesuar olarak kullanmayı tercih ediyor. Knox, engellilerin gerçekten havalı, şık ve güzel olabileceğini göstererek toplumun engellileri algılama şeklini değiştirmeye çalışıyor.

APRİL STAR

APRİL STAR
Vitiligo hastası 14 yaşındaki April, aynı hastalıktan muzdarip olan Winnie Harlow ile tanışınca kusurlarını sevmeyi öğrendi. Okul yaşamı boyunca zorbalıkla mücadele eden April, bugün, görünüşünden memnun olmayan tüm gençler için mükemmel bir örnek olabilir.

MELANIE GAYDOS

MELANIE GAYDOS
Melanie, dişlerinin, saçlarının, tırnaklarının ve ter bezlerini (Ektodermal displazi hastası) etkileyen nadir bir genetik rahatsızlığı olan bir model. Ancak, rahatsızlıkları onun başarı merdivenlerini tırmanmasını etkileyemedi. Genç kadının bu görünümü ajansların dikkatini çekince kendini moda sektöründe buldu. Şimdi ünlü markalar için objektif karşısın geçiyor.
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