Günün tarifi: Karnabahar musakka

Karnabahar musakka, hem lezzeti hem de pratik oluşuyla gönüllere taht kuruyor. Keyifli bir akşam yemeği isteyenler için önereceğimiz bir tarif. İşte karnabahar musakkanın detayları...

MALZEMELER

Bir adet bütün karnabahar

200 gr kıyma

2 adet soğan

Tereyağı

1,5 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sıcak su

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

İlk olarak kıymalı harcı hazırlayabilirsiniz. Bunun için geniş bir tavanın içine tereyağını alın ve kıymayı kavurmaya başlayın. Etin rengi döndüğü an yemeklik doğradığınız soğanı tavaya ekleyerek kavurmaya devam edin.

Malzemeler pişmeye yakın salça ve baharatları da ekleyin. 10 dakika pişirin. Ardından 1,5 su bardağı sıcak suyu da ilave edin ve 2 dakika pişirdikten sonra kıymalı harcı ocaktan alın.

Karnabaharı yıkayın ve çiçeklerini ayırın. Derin bir borcam ya da tepsiye karnabahar çiçeklerini yerleştirin. Üzerine hazırladığınız kıymalı karışımı koyun.

Karnabaharların üzerine gelecek şekilde bir miktar sıcak su ekleyin ve tepsiyi 180 derece fırında 25 dakika pişirin. 25 dakikanın sonunca tepsiyi çıkarın ve kaşar peynirini yemeğin üzerine serpiştirin. Yaklaşık 2 dakika daha kaşarların erimesi için pişirin. Afiyet olsun...

