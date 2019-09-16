YEMEK

Günün tarifi: Karnabahar musakka

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 16.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Musakka severler için enfes bir tarif hazırladık: Karnabahar musakka! Patlıcan yerine karnabahar kullandık ve tadına doyamadık. Siz de bu yeni tarifler denemek istiyorsanız bu tarifimizi uygulayabilirsiniz.

Günün tarifi: Karnabahar musakka

Karnabahar musakka, hem lezzeti hem de pratik oluşuyla gönüllere taht kuruyor. Keyifli bir akşam yemeği isteyenler için önereceğimiz bir tarif. İşte karnabahar musakkanın detayları...

MALZEMELER
Bir adet bütün karnabahar
200 gr kıyma
2 adet soğan
Tereyağı
1,5 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Sıcak su
Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI
İlk olarak kıymalı harcı hazırlayabilirsiniz. Bunun için geniş bir tavanın içine tereyağını alın ve kıymayı kavurmaya başlayın. Etin rengi döndüğü an yemeklik doğradığınız soğanı tavaya ekleyerek kavurmaya devam edin.
Malzemeler pişmeye yakın salça ve baharatları da ekleyin. 10 dakika pişirin. Ardından 1,5 su bardağı sıcak suyu da ilave edin ve 2 dakika pişirdikten sonra kıymalı harcı ocaktan alın.
Karnabaharı yıkayın ve çiçeklerini ayırın. Derin bir borcam ya da tepsiye karnabahar çiçeklerini yerleştirin. Üzerine hazırladığınız kıymalı karışımı koyun.
Karnabaharların üzerine gelecek şekilde bir miktar sıcak su ekleyin ve tepsiyi 180 derece fırında 25 dakika pişirin. 25 dakikanın sonunca tepsiyi çıkarın ve kaşar peynirini yemeğin üzerine serpiştirin. Yaklaşık 2 dakika daha kaşarların erimesi için pişirin. Afiyet olsun...

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