KADIN

Güvenli adımlar! Festival sezonu için ayakkabı kondomu üretildi bakın neden?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
PRATİK BİLGİLER HABERLERİ  | 21.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

Yaz ayının kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle beraber festival sezonu da yaklaşmaya başladı. Özellikle gençler için eğlenceli anlara sahne olan etkinliklerin kendine özgü sorunları bulunuyor. Firebox adındaki online alışveriş firması da festival alanında yağmur ve çamura karşı önlem olarak ayakkabı kondomu üretti.

Ayakkabıları temiz tutmak için üretilen bu ürün su geçirmiyor, kir tutmuyor ve çamaşır makinesinde de yıkanabiliyor.

İşte ayakkabı kondomu ve prezervatifin diğer kullanım alanları

Prezervatif diğer adıyla kondom, gebelik olmasını ya da bel soğukluğu, frengi, AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek amacıyla en çok cinsel ilişki sırasında kullanılan bir tür bariyer doğum kontrolüdür. Ancak prezervatifin farklı kullanım alanları şaşırtıyor. Firebox adındaki online alışveriş firması, yağmur, toz ve çamura karşı koruması için ayakkabı kondomu üretti.
Ayakkabıları temiz tutmak için üretilen be 8 Euro’dan satışa sunulan bu ürün su geçirmiyor, kir tutmuyor ve çamaşır makinesinin yanı sıra bulaşık makinesinde de yıkanabilme özelliğine sahip.
Ayakkabı kondomu adı verilen bu ürün tekrar kullanıma uygun olarak üretilmiş. Ayakkabıları konusunda hassas olanları hedefleyen ürün için üretici firma, ''ayakkabı kondomları ayakkabılarınızı mahvolmaktan alıkoyacak. Ayakkabılarınızı dışardan gelecek her zarardan koruyun'' sözleri ile satışa çıkarıyor. Ürün sayesinde ayakkabılarınızı belirtilen tehlikelerden koruyabilirsiniz ama kullanımı konusunda insanların ne düşüneceğini şimdiden yorumlamak çok zor. Peki prezervatifin diğer kullanım alanları neler?

MEYVE KORUYUCUSU

MEYVE KORUYUCUSU
Belki herkesin önünde çıkaramayacaksınız ama meyvelerinizi taze tutmak ve korumak için kondom kullanabilirsiniz.

BUZ TORBASI

BUZ TORBASI
Suyla doldurun daha sonra dondurucuya koyun. Burkulmalara ya da diğer problemleriniz için soğuk bir pres uygulayabilirsiniz.

AYAKKABI PARLATICISI

AYAKKABI PARLATICISI
Prezervatifin içindeki lateks şaşırtıcı derecede iyi bir ayakkabı parlatıcısı görevi görür. Sadece prezervatifi paketinden çıkarın ve ayakkabınıza uygulayın.

SU GEÇİRMEZ BANDAJ

SU GEÇİRMEZ BANDAJ
Eğer cildinizde yaranız var ve bunu sudan korumak istiyorsanız yine kondom işinize yaracaktır.

İÇECEKLERİN DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN

İÇECEKLERİN DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN
Tüketemediğiniz yarım kalan içeklerinizi korumak ve dökülmesini önlemek amacıyla kondom kullanabilirsiniz.

STRES TOPU

STRES TOPU
Strese kolay bir DIY çözümü: prezervatif alın, un veya pirinçle doldurun, sonunda bir düğüm atın ve işte çözümü! Tüm endişelerinizi uzaklaştırmaya hazırlanın.

KAVANOZ AÇACAĞI

KAVANOZ AÇACAĞI
Kaynar su içine koymak ya da bıçak ucuyla açmayı denemeyin. Bir kondomu kavanozun üzerine geçirin ve ardından normal şekilde açın. Eklenen kayganlaştırıcı daha düzgün açılmasına yardımcı olacaktır.
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ayakkabı kondomu prezervatifin farklı kullanım alanları

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