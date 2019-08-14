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Güvenli bölgede 'derinlik' karmaşası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

TÜRK ASKERİ HEYETİ AKÇAKALE'DE Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili ABD askerlerinin bulunduğu, sınırdaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, öğleden sonra, aralarında 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın da olduğu askeri heyet geldi.

Güvenli bölgede 'derinlik' karmaşası (2)

TÜRK ASKERİ HEYETİ AKÇAKALE'DE
Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili ABD askerlerinin bulunduğu, sınırdaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, öğleden sonra, aralarında 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın da olduğu askeri heyet geldi. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeye gelen Türk askeri heyeti, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı. Korgeneral Yayla ve beraberindeki askeri yetkililerin, burada bulunan ABD'li askerler ile Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin görüşmeler yapacağı belirtildi.

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Güvenli bölgede 'derinlik' karmaşası (2)Güvenli bölgede 'derinlik' karmaşası (2)

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