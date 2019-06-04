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"Güvenliğimiz için Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele çok değerli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Ülkemizin bundan sonra gerçekleştireceği hamlelere katkı vermek üzere öncelikli olarak 'güvenliğimiz' diyoruz. Güvenliğimiz için kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele bizler için çok değerli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin bundan sonra gerçekleştireceği hamlelere katkı vermek üzere öncelikli olarak 'güvenliğimiz' diyoruz. Güvenliğimiz için kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele bizler için çok değerli." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, gazetecilere yaptığı açıklamada, hemşehrileriyle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Maneviyatı yüksek bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Karaaslan, "Bu aydaki paylaşımlarımız çok değerliydi. Hamdolsun, bir bayrama daha eriştik. En büyük duamız, daha nice bayramlara hep birlikte erişmek." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Mehmetçik'in sınır içi ile sınır ötesinde ülkenin huzuru için mücadele verdiğinin altını çizerek bir süredir Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın başarılı şekilde sürdüğünü belirtti.

Mehmetçik'e başarı dileklerinde bulunan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Şu an sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde verilen çok önemli bir mücadele var. Mehmetçiklerimiz, kahramanlarımız sınırlarda. Bizler bayram gününü idrak ederken aynı zamanda dualarımız ve tüm kalbimiz onlarla birlikte. İnşallah ülkemizin bundan sonra gerçekleştireceği hamlelere katkı vermek üzere öncelikli olarak 'güvenliğimiz' diyoruz. Güvenliğimiz için kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele bizler için çok değerli."

Karaaslan, şehit aileleri ve gaziler ile sınır boyunda mücadele verin Mehmetçik'in de bayramlarını kutladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak da kentte huzurlu ve mutlu şekilde ramazan ayını idrak ederek bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Tüm kurum ve kuruluşlar Samsun için çalışıyor. Hedefimiz Samsun'u daha iyi yere getirmek, Samsun'un huzuruna, mutluluğuna katkı yapmaktır." diye konuştu.

Bayramlaşma programına Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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