"Güvenliğimiz için Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele çok değerli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin bundan sonra gerçekleştireceği hamlelere katkı vermek üzere öncelikli olarak 'güvenliğimiz' diyoruz. Güvenliğimiz için kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele bizler için çok değerli." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, gazetecilere yaptığı açıklamada, hemşehrileriyle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Maneviyatı yüksek bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Karaaslan, "Bu aydaki paylaşımlarımız çok değerliydi. Hamdolsun, bir bayrama daha eriştik. En büyük duamız, daha nice bayramlara hep birlikte erişmek." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Mehmetçik'in sınır içi ile sınır ötesinde ülkenin huzuru için mücadele verdiğinin altını çizerek bir süredir Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın başarılı şekilde sürdüğünü belirtti.

Mehmetçik'e başarı dileklerinde bulunan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Şu an sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde verilen çok önemli bir mücadele var. Mehmetçiklerimiz, kahramanlarımız sınırlarda. Bizler bayram gününü idrak ederken aynı zamanda dualarımız ve tüm kalbimiz onlarla birlikte. İnşallah ülkemizin bundan sonra gerçekleştireceği hamlelere katkı vermek üzere öncelikli olarak 'güvenliğimiz' diyoruz. Güvenliğimiz için kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele bizler için çok değerli."