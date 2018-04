Güvenliğiniz için bilmeniz gereken 13 temel tavsiye

Eğlenmek her zaman güzeldir, ancak bir partide olduğunuz sırada güvende olmak günümüzde çok önemlidir. Sizinle paylaşmak istediğimiz birkaç ipucu var: Telefonunuza, bir şey ters giderse ailenizi veya arkadaşlarınızı hemen bilgilendirebilecek bir uygulama yükleyin. İçkiniz gözünüzün önünde olsun. İnsanların neyin karışabileceğini asla bilemezsiniz. Diğer kişilerin fotoğraflarınızı çekebileceği ve çevrimiçi yayınlayabileceği durumlardan kaçınmaya çalışın. Birine nereye gittiğini söyle (tam adres ve telefon numarası). Partiden ayrılmak için düzenlemeler yapın. Reşit değilseniz, ebeveynlerinden sizi almasını isteyin; bir yetişkin iseniz, bir araba ayırtın. (Arkadaşlar, eş, ebeveyn) Sokakta tek başınaysanız biber spreyini yanınızda bulundurun.

2 / 13 Araç güvenliği

Herkes, emniyet kemeri takmanın hayat kurtaracağını biliyor, ancak sürüş güvenliği kurallarını hatırlatmak her zaman iyidir: Her zaman yakıtınızın dolu olmasına dikkat edin. İzole bir yere park etmeyin. Arabanıza yaklaşırken her zaman anahtarlarınızı hazır bulundurun. Takip edildiğinizi hissediyorsanız en yakın mağaza ya da benzin istasyonuna gidin. Bir kaza durumunda, herhangi biri yaralanırsa acil servisleri arayın. Sigorta şirketinizi hemen arayın. Sakin kalmaya çalışın. Alkollü araç kullanmayın