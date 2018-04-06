Güvenliğiniz için bilmeniz gereken 13 temel tavsiye

İşime yaramaz demeyin...

Bu ipuçlarıyla güvende kalın!

1 / 13 Partilerde Eğlenmek her zaman güzeldir, ancak bir partide olduğunuz sırada güvende olmak günümüzde çok önemlidir. Sizinle paylaşmak istediğimiz birkaç ipucu var: Telefonunuza, bir şey ters giderse ailenizi veya arkadaşlarınızı hemen bilgilendirebilecek bir uygulama yükleyin. İçkiniz gözünüzün önünde olsun. İnsanların neyin karışabileceğini asla bilemezsiniz. Diğer kişilerin fotoğraflarınızı çekebileceği ve çevrimiçi yayınlayabileceği durumlardan kaçınmaya çalışın. Birine nereye gittiğini söyle (tam adres ve telefon numarası). Partiden ayrılmak için düzenlemeler yapın. Reşit değilseniz, ebeveynlerinden sizi almasını isteyin; bir yetişkin iseniz, bir araba ayırtın. (Arkadaşlar, eş, ebeveyn) Sokakta tek başınaysanız biber spreyini yanınızda bulundurun.

2 / 13 Araç güvenliği Herkes, emniyet kemeri takmanın hayat kurtaracağını biliyor, ancak sürüş güvenliği kurallarını hatırlatmak her zaman iyidir: Her zaman yakıtınızın dolu olmasına dikkat edin. İzole bir yere park etmeyin. Arabanıza yaklaşırken her zaman anahtarlarınızı hazır bulundurun. Takip edildiğinizi hissediyorsanız en yakın mağaza ya da benzin istasyonuna gidin. Bir kaza durumunda, herhangi biri yaralanırsa acil servisleri arayın. Sigorta şirketinizi hemen arayın. Sakin kalmaya çalışın. Alkollü araç kullanmayın

3 / 13 İşyerleri Birçoğumuz tehlikeli görünmeyen işlerde çalışıyoruz. ancak işyerinizde neler olabileceğini bilmek ve hazırlıklık olmak hayatınızı kurtarabilir. Bir şantiyede veya benzer bir işte çalışıyorsanız: Daima kafa koruyucu gereçleri kullanın. İş ekipmanını uygun şekilde kullanın.Çevrenizden haberdar olun. Eğer bir ofiste çalışıyorsanız:Tüm güvenlik tatbikatı talimatlarına uyun. Yangın çıkışlarının nerede olduğunu bilin. Yangın durumunda her zaman merdivenleri kullanın. Her türlü taciz ve zorbalığı rapor edin. İşyerinin güvenli bir yer olduğunu düşünüyoruz, ancak acil durumlarda güvenlik ipuçlarını bilmek gerekir.

4 / 13 Yalnız yürümek Bir partiye gittiniz, ya da ofisten geç çıkmanız gerekti... Kısaca gecenin bir vakti eve yalnız yürümeniz gerekiyor. Güvenli bir şekilde eve nasıl geleceğimize dair ipuçlarımız: Daha kalabalık veya açık işletmeler içeren bir rota bulmayı deneyin. Birinin seni takip ettiğini düşünüyorsanız, kendini savunma aracı hazırla. Anahtarlarınız, telefonunuz veya diğer ağır veya zararlı nesneleriniz olabilir. Telefonunuzda bir acil durum çağrısı kurun ve ihtiyaç halinde kullanın. Eğer saldırıya uğrarsanız çığlık atın. Çığlık, saldırganı korkutmak ve başkalarının dikkatini sizin durumunuza çekmek için en iyi yollardan biridir. Saldırganla temas halinde olursanız göz, boğaz, baş ve kasıklara nişan alın. Tırnaklarınızı da kullanabilirsiniz. Kendini savunma hareketlerini öğrenmek de iyi bir fikir.

5 / 13 Yalnız seyahat etmek Tek başına bir yolculuğa çıkmak üzereyseniz, güvende kalmak için bunları aklınızda bulundurun: Rotanızı ayrıntılı olarak bilin. Ailenize ve arkadaşlarınıza seyahatinizin detaylarını anlatın. Özellikle yurtdışına seyahat ediyorsanız, irtibat listenizdeki yerel acil telefon numaralarını girin. Otostopla seyahat etmekten kaçının. Eğer zorundaysanız, onlara nereye gittiğiniz veya kişisel bilgileriniz hakkında bir şey söylemeyin. Antisosyal de olmayın. Pasaportunuz, paranız ve telefonunuz yakınınızda olsun. Biber spreyi veya başka bir savunma sistemini bulundurmaya özen gösterin.

6 / 13 Oteller, pansiyonlar ve misafirhaneler Otel ya da misafirhaneler her zaman vakit geçirmek için hoş bir yol olarak kabul edilir. Yine de 5 yıldızlı bir otelin bile tehlikeli bir yer olabileceği durumlar vardır. Güvende kalmak için bilmeniz ve yapmanız gereken şey: Bir otel seçerken, güvenlik hakkındaki yorumları okuyun. Eşyalarınızı gözetimsiz bırakmayın. Pasaportunuzu ve paranızı her zaman yanınızda bulundurun. Değerli eşyalarınızı güvenli bir yerde saklayın (çoğu otel bu tür hizmetleri sağlar). Yangın çıkışlarını bilin. Doğal bir felaket veya acil durum söz konusu olduğunda, otel personelinin talimatlarına uyun. Gizli kameraları kontrol edin. Gizliliğinizin incelenmesini istemiyorsanız bir gözetleme deliğini engelleyin. İhlal edildiğini düşünüyorsanız ve güvenlik açısından size zarar verebileceğini düşünüyorsanız, tüketici haklarınızı bilin.

7 / 13 İnternet randevusu Son zamanlarda birçok kişi çevrimiçi olarak biriyle tanışıyor. Ancak güvende olduğunuzdan emin olmak için şunları yapın: Yeni tanıştıysanız hemen buluşmayın. Bu kişinin gerçekten kim olduğunu araştırın. Ailenize nereye gittiğiniz ve ne zaman döneceğiz bilgisini verin. İlk buluşma için kalabalık yerler seçin: kafeler, restoranlar ve sinemalar. Gece buluşmamayı tercih edin. Öğle yemeği muhtemelen en iyi seçenek. Kişisel bilgilerinizin çoğunu gizli tutun. Bir telefon numarası değil, bir uygulama yoluyla iletişim kurun.

8 / 13 Çevrimiçi alışveriş Çevrimiçi ortamda güvende olmak için şunları yapın: Web sitesinin adresinin önünde https: // olup olmadığını kontrol edin. Bu web sitesinin daha güvenli olduğunu gösterir. Antivirüs kullanın. Herkese açık noktalardan alışveriş yapmaktan kaçının. Alışveriş hesaplarınızı güçlü şifrelerle koruyun. 7 İyi bilinen bir alışveriş sitesi seçin. Bilinmeyen bir çevrimiçi mağazadan satın alırsanız, değerlendirmeleri önceden okuyun. Çevrimiçi olarak asla hassas verileri (sosyal güvenlik numarası gibi) paylaşmayın. Güvenli bir ödeme yöntemi kullanın.

9 / 13 Akıllı Telefon Akıllı telefonunuz çalınırsa güvende kalmak için, bunları yaparak kendinizi korumalısınız: Telefonunuzu bir şifre veya başka bir kilitleme sistemi ile koruyun.Güncel bir virüsten koruma yazılımı yükleyin. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı sık sık yedekleyin. Telefonunuza herhangi bir hassas bilgi saklamayın. Telefonunuzu genel bağlantı noktalarında kullanmaktan kaçının. IPhone'unuz varsa, çalınması durumunda telefonunuzu izlemek için bir izleme sistemini açın. Android ise, cihazınızın yerini uzaktan görmek için bir izleme uygulaması yükleyin.

10 / 13 Sosyal medya Sosyal ağ web siteleri ve uygulamaları hayatımızın büyük bir bölümünü oluşturuyor ve biz onları her zaman potansiyel tehlike olarak düşünmüyoruz. Ancak suçluların fotoğraflarınız veya videolarınız gibi bilgilerinizi işlerinde nasıl kullanabileceklerini düşünün. Güvende kalmak için şu yönergeleri izleyin: İnternette ne yazdığına dikkat et. Açık fotoğraflardan veya videolardan kaçının - çalınabilir ve çok kötü bir şekilde kullanılabilirler. Her sosyal ağın gizlilik politikasını kontrol edin ve kullanıcı içeriğindeki en katı kuralları koruyanı seçin. Bulunduğunuz konumu paylaşmayın. Bilmediğiniz kişileri eklemeyin. Profilizi gizli tutun.

11 / 13 Festivaller ve konserler Zararlı maddelerden kaçının. Tehlikeyle karşılaştığınızda, açık bir zihin her zaman iyidir. Ailenize nereye gittiğinizi söyleyin. Özellikle sarhoş kalabalıklar olmak üzere konser ve festivallerde en kalabalık yerlerden kaçının. Çıkış noktalarına dikkat edin. Saldırı veya tehlikeli durumlar konser ve festivallerin sonunda daha çok yaşanır. Bu yüzden erken ayrılmaya çalışın.

12 / 13 Hava, tren ve deniz yolculuğu Son olarak, uçakla, gemiyle veya trenle seyahat ederken nasıl güvende kalmanız gerektiğini bilmelisiniz: Uçuş görevlisine, yöneticinize veya tren görevlisine ait talimatlara dikkat edin. Acil durum çıkışlarının, kullandığınız araç türünde nerede bulunduğunu öğrenin. Alkol içmekten kaçının.Eşyalarınızı, özellikle değerli eşyalarınızı yanınızda bulundurun. Çocuklarla seyahat ediyorsanız, onlara dikkat edin. Koltuklarında sabitleyin. Acil bir durum varsa sakin olun. Mürettebatın yapmanızı söylediği şeyleri dinleyin. Rahat kıyafetler ve ayakkabılar giyin. Gemi buzdağına çarptığında yüksek topuklularla koşmak istemezsiniz.