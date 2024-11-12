Güvenliğinizi maksimuma çıkaracak Eufycam 3 Akıllı Kamera'da 3000 TL indirim

Teknolojinin sunduğu yeni nesil çözümlerle güvenlik sistemleri, yalnızca hırsızlık gibi olaylara karşı değil, evinize dair her detayı kontrol altında tutmanıza olanak tanıyor. Eufy Security S330 Eufycam 3 Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi de bu noktada ihtiyaçlarınızı eksiksiz karşılayacak bir çözüm sunuyor. Geleneksel güvenlik sistemlerinin ötesine geçen cihaz, evinizi 7/24 koruma altına alırken yapay zeka destekli özellikleri ile de yüksek konfor sağlıyor. Üstelik Gülümseten Kasım kapsamında indirimde olması da büyük bir avantaj. Eğer siz de evinizin güvenliğini arttırmak istiyorsanız detayları hemen keşfedin.

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Eufy Security S330 eufyCam 3 Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi

Eufy Security S330 eufyCam 3 Kablosuz Akıllı Güvenlik ve Kamera Sistemi, yüksek çözünürlüklü 4K görüntü, entegre güneş enerjisi sistemi ve akıllı yüz tanıma özellikleriyle öne çıkan bir ürün. IP67 sertifikasıyla yağmurdan toza tüm hava koşullarına dayanıklı olan kamera, gece veya gündüz keskin görüntüler sunarak düşük ışıkta dahi netlik sağlıyor. Alexa ve Google Asistan uyumluluğuyla iki yönlü iletişim desteği veriyor ve yalnızca günlük iki saatlik güneş ışığına ihtiyaç duyan eufyCam 3, güvenliği basit ve akıllı hale getiriyor. Üstelik ürünün kişisel hareket bölgeleri tanımlama özelliğiyle istenmeyen bildirimleri filtreleyebilir, genişletilebilir yerel depolama alanı sayesinde verilerinizi kendi kontrolünüzde tutabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kurulumu çok kolay. Alarm gerek kameralarda, gerek Home Base'de senkron 100 db ile çalışıyor, sesini ayarlayabiliyorsunuz. WiFi sinyal gücü güçlü, kopmalar yaşanmıyor. Gece harcadığı akü enerjisini sabah gün ışığında tekrar şarj ediyor. Enerji tüketimi düşük. Görüntü kalitesi çok iyi. Yapay zekâ destekli yazılımı mükemmele yakın."

"Ürün gerçekten takdire değer. kuzey yönde olmasına rağmen kışın güneşin en az geldiği an en düşük %66 şarja kadar indi. Bu incelemeyi yazdığım yaz aylarında ise Optimal modda sürekli %100 şarjda kalabiliyor. Güç yönetimi açısından müthiş sürdürülebilir ürün ortaya konulmuş."

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Bu içerik 12 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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