Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan göbeğine inen dekoltesiyle hayran bıraktı! 'Her seferinde daha seksi'

Geçtiğimiz günlerde yaptığı mayolu paylaşımla ilgi odağı olan Ayça Ayşin Turan, bu defa dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. Ayça Ayşin Turan'ın paylaşımına ''Yine ateş ediyorsun'' ve ''Her seferinde daha seksi'' gibi yorumlar yapıldı.

Karanlıkta denize giren Ayça Ayşin Turan'ın düzgün fiziğine beğeni yağmıştı.

Karagül dizisiyle keşfedilen yıldız, Meryem ve Zemheri gibi dizilerde başrolde yer aldı.

Ada Masalı dizisinin final yapması üzerine tatile çıkan Ayça Ayşin Turan, cesur pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Güzel oyuncu, Netflix filmi Sen İnandır ile ekranlara geri dönecek.



