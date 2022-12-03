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Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan göbeğine inen dekoltesiyle hayran bıraktı! 'Her seferinde daha seksi'

03.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra Murat Boz ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunu saran siyah bir elbise tercih eden Ayça Ayşin Turan'ın dekoltesindeki düğümler dikkat çekti.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan göbeğine inen dekoltesiyle hayran bıraktı! 'Her seferinde daha seksi'

Geçtiğimiz günlerde yaptığı mayolu paylaşımla ilgi odağı olan Ayça Ayşin Turan, bu defa dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine topladı. Ayça Ayşin Turan'ın paylaşımına ''Yine ateş ediyorsun'' ve ''Her seferinde daha seksi'' gibi yorumlar yapıldı.

Ayça Ayşin Turan cesur elbisesiyle Instagram'ı salladı! Dekoltesine düğüm attı

Karanlıkta denize giren Ayça Ayşin Turan'ın düzgün fiziğine beğeni yağmıştı.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan göbeğine inen dekoltesiyle hayran bıraktı! 'Her seferinde daha seksi'

Karagül dizisiyle keşfedilen yıldız, Meryem ve Zemheri gibi dizilerde başrolde yer aldı.

Ada Masalı dizisinin final yapması üzerine tatile çıkan Ayça Ayşin Turan, cesur pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Güzel oyuncu, Netflix filmi Sen İnandır ile ekranlara geri dönecek.


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