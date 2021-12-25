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  4. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!

25.12.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi alan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu defa göğüs dekolteli pozlarıyla adından söz ettirdi. Yılbaşı ağacı önünde seksi pozlar veren Deniz, İzlandalı sevgilisi Saevarsson ile karesini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!

Geçtiğimiz mayıs ayında ekranlara veda eden Alev Alev dizisinde 'Rüya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile yılbaşı ağacı süsledi. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncunun pozlarına, kısa sürede 200 bine yakın beğeni yağdı.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi almıştı. ''Çok hazırlıksız yakalandım'' sözleriyle şaşkınlığını dile getiren Deniz, romantik teklife 'Evet' yanıtını vermişti.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!

1995 tarihinde Sivas'ta doğan Dilan Çiçek Deniz, öğretmen bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!

15 yaşındayken 'Güneşi Annem Sanırdım' isimli bir şiir kitabı çıkaran ünlü oyuncu, sanatın her dalına ilgi duyuyordu.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!

Tiyatroyla lise yıllarında tanışan Deniz, 17 yaşındayken liseler arası tiyatro yarışmasından ödülle döndü.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!

Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken, Karşılaştırmalı Edebiyat okumaya karar veren Deniz, sınavlara yeniden hazırlanarak istediği bölüme girdi.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!

2013 yılında yer aldığı Balayı filmiyle ekran macerası başlayan yıldız, sonrasında Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!

Sosyal medyada da epey aktif olan Dilan Çiçek Deniz'in, Instagram'da yaklaşık 5 milyon takipçisi bulunuyor.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!


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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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