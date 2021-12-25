Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in göğüs dekolteli yılbaşı pozlarına beğeni yağdı!

Geçtiğimiz mayıs ayında ekranlara veda eden Alev Alev dizisinde 'Rüya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile yılbaşı ağacı süsledi. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncunun pozlarına, kısa sürede 200 bine yakın beğeni yağdı.
Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi almıştı. ''Çok hazırlıksız yakalandım'' sözleriyle şaşkınlığını dile getiren Deniz, romantik teklife 'Evet' yanıtını vermişti.
1995 tarihinde Sivas'ta doğan Dilan Çiçek Deniz, öğretmen bir anne babanın kızı olarak dünyaya geldi.
15 yaşındayken 'Güneşi Annem Sanırdım' isimli bir şiir kitabı çıkaran ünlü oyuncu, sanatın her dalına ilgi duyuyordu.
Tiyatroyla lise yıllarında tanışan Deniz, 17 yaşındayken liseler arası tiyatro yarışmasından ödülle döndü.
Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken, Karşılaştırmalı Edebiyat okumaya karar veren Deniz, sınavlara yeniden hazırlanarak istediği bölüme girdi.
2013 yılında yer aldığı Balayı filmiyle ekran macerası başlayan yıldız, sonrasında Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur gibi ses getiren yapımlarda rol aldı.
Sosyal medyada da epey aktif olan Dilan Çiçek Deniz'in, Instagram'da yaklaşık 5 milyon takipçisi bulunuyor.
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