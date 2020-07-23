Güzel oyuncu saç bakımında chia tohumu kullanıyormuş! İşte saçları güzelleştiren o harika teknik...

Bildiğiniz gibi chia tohumunun faydaları saymakla bitmez. Çünkü içerisinde insan vücudu ve organları için inanılmaz faydalı elementler barındırır. Peki, chia tohumunun vücut sağlığı için faydalı bir besin olmasının yanında saç sağlığınız için de mucizevi bir bakım ürünü olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Yıpranmış saçlarınız için bakım ürünü arayışı içindeyseniz hiç durmayın, okumaya devam edin!

CHİA TOHUMU İLE SAÇLARINIZI UZATIN

Chia tohumunun yüksek oranda protein içerdiğini artık biliyorsunuz. Saçlarınız ile bu mucizevi tohumun ortak noktası ise yine protein. Saçlarınız keratin adı verilen proteinden oluşur. Chia tohumunda ise 23 tane protein çeşidi vardır. Böylece birbiri ile etkileşime girdiklerinde saçlarınızın uzaması hiç de zor olmaz. Özellikle chia tohumu ve saç için besleyici diğer ürünleri karıştırarak maske hazırladığınızda etkisini daha fazla görürsünüz. Chia, su, badem sütü veya Hindistan cevizi sütü ve limon ile nemlendirici bir maske hazırlayabilirsiniz. Bu hem saçınızı besler hem de saç diplerinizdeki hücreleri canlandırarak sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.