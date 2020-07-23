Güzel oyuncu saç bakımında chia tohumu kullanıyormuş! İşte saçları güzelleştiren o harika teknik...

Bildiğiniz gibi chia tohumunun faydaları saymakla bitmez. Çünkü içerisinde insan vücudu ve organları için inanılmaz faydalı elementler barındırır. Peki, chia tohumunun vücut sağlığı için faydalı bir besin olmasının yanında saç sağlığınız için de mucizevi bir bakım ürünü olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Yıpranmış saçlarınız için bakım ürünü arayışı içindeyseniz hiç durmayın, okumaya devam edin!
CHİA TOHUMU İLE SAÇLARINIZI UZATIN
Chia tohumunun yüksek oranda protein içerdiğini artık biliyorsunuz. Saçlarınız ile bu mucizevi tohumun ortak noktası ise yine protein. Saçlarınız keratin adı verilen proteinden oluşur. Chia tohumunda ise 23 tane protein çeşidi vardır. Böylece birbiri ile etkileşime girdiklerinde saçlarınızın uzaması hiç de zor olmaz. Özellikle chia tohumu ve saç için besleyici diğer ürünleri karıştırarak maske hazırladığınızda etkisini daha fazla görürsünüz. Chia, su, badem sütü veya Hindistan cevizi sütü ve limon ile nemlendirici bir maske hazırlayabilirsiniz. Bu hem saçınızı besler hem de saç diplerinizdeki hücreleri canlandırarak sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.
CHİA İLE SAÇLARINIZ IŞIL IŞIL OLSUN
Kullandığınız kimyasal şampuanlar ve saç bakım ürünleri saçınızın matlaşmasına neden olur. Chia tohumu ise içerisinde bulunan amino asitler sayesinde saçınıza parlaklık vererek daha canlı ve dolgun görünmesini sağlar. Chianın bu etkisini yalnızca maske hazırlayarak değil, besin olarak tükettiğinizde de hissedebilirsiniz. Özellikle enfes smoothieler hazırlayarak saç bakımınıza içeriden de destek olabilirsiniz.
SAÇINIZDAKİ GRİLİKLERE SON!
Chia tohumunun saçınız için faydalarını saymaya devam ederken içerisinde bulunan bakır, demir ve çinkodan da bahsetmek gerekir. Chia, içinde bulundurduğu bu elementlerle saçınızın uzamasına yardımcı olurken gri saçlara da son verir. Gri saçlar melanin sayesinde ortaya çıkar. Chianın içinde bulunan bakır ise melanin elementinin oluşmasını engelleyerek gri saç sorununa çözüm olur.
Hindistan cevizi yağı, badem yağı gibi faydalı yağların yanında artık chia tohumu yağını da kullanmaya hazırsanız bu yağı vücudunuzun küçük bir bölümüne uygulayarak alerjiniz olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer kızarmalar oluşmuyorsa alerjiniz yok demektir. Chia tohumu ile elde edeceğiniz maskeyi veya chia yağını saç bakımınız için haftada bir kez kullanabilirsiniz. Saçlarınıza yapacağınız bu mucizevi bakım için onların yıpranmasını veya dökülmesini beklemenize gerek yok. Sağlıklı saçlarınızın da her zaman bakıma ve ilgiye ihtiyacı olduğunu unutmayın.
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