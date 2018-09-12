Güzellik anlayışının olmazsa olmazlarından kalça estetiği hakkında bilmeniz gerekenler

Güzellik tanımı görecelidir. Fakat kalça güzelliği, genel güzellik anlayışının olmazsa olmazları arasında yer arıyor. Kalçanın vücut ile orantılı büyükte olması, yandan bakıldığında yeterli düzeyde belirgin, yuvarlak ve pürüzsüz olması genel güzellik tabirlerinden biridir.
Artık kadın erkek fark etmeksizin herkes, estetik kalçalara önem veriyor. Yuvarlak ve hafif belirtin kalçalar, kadınların daha seksi ve alımlı gözükmesini sağlıyor. Güzel kalçalara sahip olmak, bazen sadece sporla elde edilemiyor. Bu durumda estetik kalçalara sahip olmanın yolu bazı estetik operasyonlardan geçiyor.
Dış görünüşüne önem veren kadınlar, daha seksi ve güzel gözükmek istiyor. Kadınlar özelliklede yaz aylarında kalçalarını saklamaktan şikâyetçi. Bikininin altında kalçaları saklamak oldukça zor. Bikini ya da mayoların içinde kalçaların estetik görünmesi için popo estetiğine son zamanlarda talep arttı. Yazlık kıyafetlerin, şortların, açık renkli, ince kumaşlı pantolonların ve bikinilerin içine saklanamayan kalçaları daha estetik hale getirmek için kalça estetiği oldukça ideal bir yoldur.
Zayıf ve düz bayanlar, özellikle pantolon giydiklerinde kalçalarının biraz daha belirgin olmasını ister. Ancak bu kişilerde liposuction ile yeterli miktarda yağ elde edilemediği için çoğunlukla silikon protezler ile popo şekillendirilir. Son zamanlarda Endopeel uygulaması ile başarılı sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Üstelik hasta konforu açısından oldukça avantajı bulunmaktadır.
Ağrısız, Acısız Kalça Estetiği!
Kalça bölgesine yapılabilecek birçok işlem vardır. Bunlar hastanın ihtiyacına göre tek başına ya da bir arada uygulanabilirler. Kalça estetiğinde son yıllarda Avrupa ve Amerika’da gittikçe talep gören Endopeel, cerrahi müdahale gerektirmeden, hem selülitlere, hem kırışıklıklara hem de sarkıklıklara çare oluyor.
Sarkmaları azaltıcı tıbbi bir lifting yöntemi olan Endopeel ile ciltte belirgin bir sıkılaşma görülür. Endeopeel, kalça altı bölgesinin yukarı kaldırılması, kalça bölgesinde dışbükeylik sağlamak, kalça genişliğini azaltmak ve kalça bölgesinde gerginlik yaratmak, selüliti gidermek ve doğum çatlaklarının gidermek için kullanılır.
Lokal anestezi altında uygulanan Endopeel, hamilelere, 18 yaşından küçüklere, çam fıstığı alerjisi olanlara, herpes hastalarına, kardiyopatilere uygulanmaz. Uygulama sonrasında bölgeye bir krem sürülerek, cildin rahatlanması sağlanır.
Kalça Estetiği Nasıl Yapılır?
Sarkık Kalçalar, belden veya kalça üstünden geçen kesilerle, beldeki ve kalça üst bölümündeki sarkan deri ve yağ kısmı bir kuşak gibi çıkarılarak kalça yukarı doğru çekilir, dikişler bikini altında kalır. Ameliyat genel anestezi adı altında yapılır. 2 ila 4 saat arasında süren ameliyatın ardından hasta iki gün müşahede alında kaldıktan sonra taburcu edilir. Hasta 10-15 gün istirahat eder. Ardından da normal yaşantısına geri dönebilir.
Bazı durumlarda popo kaldırma işlemi sırasında yumuşak doku ve kas yetersizliği olan hastalara kalçaları daha dolgun gösterecek implantlar da yerleştirilebilir.
Bel, basen veya karın bölgesinde yeterli yağ dokusu olan hastaların bu bölgelerinden alınan yap özel işlemlerden geçirilerek hastanın ihtiyacı olan popo bölgesine özel tekniklerle verilerek yapılan lipofilling işlemi de kalçaya hacim kazandırma ve şekil verme tekniklerinden bir tanesidir.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
**Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
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